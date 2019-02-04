2019年02月04日 04:10 中國時報 余孟書

現在我又像小時候那般，在腕上戴起錶。同樣具備時針、分針、秒針這些必要零件，差別在於錶面添了個日期框，錶帶加長許多，防水深達三十米。沒想到如此細數下來，竟能條列多樣不同。鐘錶設計師為了節省空間，把日期框縮得極窄小，但上面附有放大鏡，看得相當清楚。我時常檢查數字，不捨日期太早翻面。

中學開始，白晝越變越短，作業越疊越高，幾乎已成無法停歇的常態。既知如此，太早睡去尤感可惜。多畫幾筆，多塗幾色，習慣滯留於半昏半醒，就是不肯按時潛入夢境。坐在書桌前，長成此刻的身高，積成此刻的體重，不過一瞬之間。今夜，我繼續往繪圖板拖曳筆刷。抹掉那棵枯得坦蕩的樹，增一枚鵝黃彎月，望著螢幕內的草卉變得荒涼無情，忽又繁茂熱鬧。來來回回，塗塗改改，彷彿可終夕不寐，清醒到破曉，最後虛構的畫中角色將會走出黑暗，賞賜我幾個願望。

日的延長實為假象，午夜鐘聲仍響於闌珊處，太晚入睡是犯規的。

天氣轉冷，我才想起那個可以堂堂犯規的日子。農曆新年的一夜連雙歲，家戶燈火通明，川流街巷的炮竹捎來祥瑞，喜氣紅透了寒冬。四處充滿不睡的人們。充滿犯規的無罪者。充滿同類。我和其他孩子們穿著簇新棉袍，嘴裡嚼著甜絲絲的軟糖，反覆掂秤著壓歲錢的重量，寧可沒事找事做，絕不願輕易睡去。

夜與日交會時刻來臨，某個聲音偷偷跟蹤我，噹啷噹啷鬧不停，如銀鈴般清脆作響。仔細聽，那是年的跫音。發出噹啷聲響的，不是駭人聽聞的怪獸，是從我的塗鴉冊溜出來的精靈。可愛的年，也同我一樣，戴上輕暖毛帽，穿上新穎衣衫，歡歡喜喜吃著寸棗甜食呢。他不怕鞭炮聲，不怕火光，不怕艷紅，不怕天亮。那些我害怕的，他全都不怕。每到除夕，他就會悄悄出現，陪我在漫漫長夜裡等待新歲到來，然後悄悄離開。

只是不知從何時起，我不再遇見他了。連塗鴉冊都顯得空寂。可能我太常於日常中犯規，逾越就寢時間還不肯熄燈，視線一天比一天模糊，耳力一天比一天劣化，終於看不見、聽不見他了。也可能如今的我，已與從前有太多太多不同，他感到異常陌生。如果我又像小時候那樣，戴起錶，盡量減少講一些為了維持工薪族身分而刻意修飾得圓融的話，並且不再畫那種失去童趣的成熟圖案，他能重新認出我嗎？或者我能重新認出他嗎？

錶面日期並非瞬間翻成明天，而是慢速推移的。午夜時分，我親眼見證了日期框的上、下數字各被遮住一半，昨日尾端引出今日初始。舊火迎新風。一夜連雙歲。曾陪伴我的年，在日夜交接時，必定會發出只有孩子才聽得見的噹啷聲，陪他們鬧騰騰地守歲。深冬持續冷著，互道恭喜所獲得的暖意聲聲加倍，我知道那是年的跫音，也知道他始終不曾棄我遠去。

(中國時報)