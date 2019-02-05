恐宣布緊急狀態 下令建美墨圍牆 美國情咨文 川普保證很刺激

2019年02月05日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普預定5日發布國情咨文演說，今年的主題定調為「選擇偉大」（Choosing Greatness），內容聚焦美墨邊境安全、美中貿易談判最新進展等五大領域。川普也忍不住預告，演說內容將非常「刺激」，呼籲國民密切留意。這番言論引起外界猜測，他可能宣布國家進入緊急狀態，藉此取得興建美墨圍牆的資金。

聚焦五大領域 改善嚴重對立

川普將於5日晚間（台北時間6日上午）發布國情咨文。政府高層官員日前透露，本次演說將聚焦五大領域，包括墨西哥邊界非法移民爭議、對大陸和其他國家貿易談判的最新進展、要求國會批准「大幅投資」基礎建設、降低高昂的處方藥費用、以及對敘利亞和阿富汗等國的外交政策和行動，以「讓美國無止盡的對外作戰畫下句點」。演說除了要描繪「樂觀、團結且鼓舞人心的美國偉大願景」，且希望以更「療癒」的論調，改善與民主黨的嚴重對立關係。

由於去年11月共和黨在期中選舉表現不佳，川普近來又因堅持興建美墨邊境圍墻，與掌控眾議院的民主黨相持不下，聯邦政府局部停擺也引發一連串混亂，造成他的民調支持度直直落。川普打算利用這次絕佳機會，好好「擁抱團結」。據白宮1日公布的國情咨文內容摘錄，川普將呼籲，「只要團結一致，我們就能打破數十年來的政治僵局、消弭過去的分歧，讓舊傷口癒合，建立新的聯盟，規畫新的解決方案，並開啟對美國未來的非凡承諾」。白宮官員也稱，川普「將提供1個機會，要嘛就是合作幹些豐功偉業，要嘛就相互對抗、一事無成」。

是否表態連任 外界關切重點

此外，本次國情咨文預料也將觸及近日委內瑞拉大選亂局、2月底美陸峰會（「川習會」）、美朝峰會（「川金二會」）、敘利亞撤軍計畫等重要外交活動。川普是否會再次透露競選連任意願，也是外界關切重點。

川普1日被問及是否會在演說中宣布國家進入緊急狀態時，他賣關子表示，「下周、在我有所動作之前，我們將邁出一大步，宣布國家緊急狀態的確有利這個過程。我會說，請大家仔細聆聽國情咨文，我想你們會覺得很刺激。」外界解讀，他可能藉此機會宣布國家進入緊急狀態，讓他得以繞過國會，用「非典型」手段下令興建美墨邊境圍牆。

針對即將公布的國情咨文，共和黨策士瑞德建議，川普最好別在國情咨文中重提移民議題，因為「不管他喜不喜歡，政府關門就是會讓他在政治上成為輸家，因為這傷害了很多人」。眾院多數黨民主黨領袖霍耶則表示：「我們應該保持禮貌，不過川普的演說向來是在煽風點火，他也不該對反對派的反應感到意外。」

(中國時報)