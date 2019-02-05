華航機師揚言罷工 勞資互嗆

2019年02月05日 04:10 中國時報 黃琮淵 、 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

華航各機隊組員休假天數、華航各機隊組員月平均飛時

除夕夜，不平靜！華航機師揚言在春節期間罷工，衝擊旅客權益，華航總經理謝世謙昨日站上火線，強調「沒有什麼不能談」，但盼工會正視經營壓力；不過機師工會回嗆，除非接受3訴求，否則不會再與公司高層協商，並點名交通部長林佳龍出面仲裁。

機師工會理事長李信燕表示，已掌握至少500名華航機師支持罷工，相信還會更多，時間還在討論。謝世謙則說，若發生罷工，飛勤調度會受影響，但只要買了華航機票，就會將旅客送到目的地，負責任送回國。

總座上火線 籲開協商大門

華航勞資爭議愈演愈烈，為緊繃的春節疏運增添變數。華航總經理謝世謙昨日率經營團隊對外說明，強調華航作為公共運輸業者，對乘客須負責任，員工都是華航最重要資產，沒有什麼不能談，協商大門永遠敞開。

謝世謙表示，去年起雙方討論三項議題，其中第13個月全薪已改以飛安獎金加倍發給；飛時疲勞管理，則已同意攜回研議；而勤務辛勞加給部分則是上月16號機師工會才提出，公司還沒有回應，工會就在發動罷工。

謝世謙解釋，對於工會提出訴求，華航並非寸步不讓，華航機師的待遇更是國人羨慕的高薪行業，但在經歷年調增待遇，加上這次同意的飛安獎金，相較對手在飛行員的成本上多了5.5億元，確實成本過高、也有經營壓力。

面對資方說詞，機師工會並不領情，李信燕除強調機師工會與華航的20多項爭議訴求中，只有1項是跟錢有關，「如果真的要錢，就不用繼續抗爭了」，且華航不斷打壓會員、抹黑工會成員，蠻橫姿態讓他們被迫強烈回擊。

李信燕表示，華航現有1300多位機師，約900位是工會會員，先前曾發出問卷調查，600多份回應中有84％贊成罷工訴求，可掌握至少500多位機師響應，加上還來不及表態的會員都會支持，參與人數應該更多。

工會強硬 答應3訴求再談

機師工會常務理事陳蓓蓓說，除非華航願意接受機師工會3項訴求，包括疲勞管理、保障本國籍機師升訓管道、以及禁搭便車條款，否則不會再與華航高層單獨協商，並點名交通部「蠻適合的」，應出面仲裁。

交通部政務次長王國材表示，交通部長林佳龍已請華航董事長何煖軒出面與工會協商，何煖軒也表達出誠意，故希望工會先屏除對管理階層的不信任，由勞資雙方先談，有狀況交通部再隨時介入；他說，因華航是上市公司，除了交通部這個大股東，還有其他65%的民股，希望尊重公司治理，直接由交通部介入並不適合。

(中國時報)