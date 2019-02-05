除夕夜誕生38名百萬富翁

2019年02月05日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

財神爺發威，除夕夜全台誕生38名百萬富翁!威力彩、大樂透昨晚齊開獎，民眾買彩券、拚手氣，希望抱個大獎好過年；台灣彩券昨晚最新公告顯示，大樂透、威力彩頭獎雖然無人中獎，但大樂透春節大紅包卻開出47組，總中獎注數為57注，其中，38組為一注獨得，其餘為2注或3注均分，換句話說，除夕夜誕生了38名百萬富翁，是大樂透連續加碼第4天以來，開出最多組數、最多百萬富翁的一天。

大樂透狂開「春節大紅包」，已買好今晚開獎大樂透的台彩總經理蔡國基表示，他繼續加碼，到住家附近彩券行，再買一組350元、七連碰大樂透，期望以小博大、力拚100萬元獎金春節大紅包；蔡國基表示，大樂透春節大紅包自2月1日加碼以來，累計已開出117組，簡言之，還有243組春節大紅包待送出，當然要繼續買、提高中大獎的機會。

大樂透昨晚加開的春節大紅包，獎號依大小排序為02、03、13、15、19、26、35、38和47，這期總計開出春節大紅包獎項的投注站共57家，其中，雲林縣斗南鎮的「金財神商行」於上周六(2月2日)開出一注春節大紅包後，昨又再次開出，台北市信義區的「金順發行」，自106年以來，每年都有開春節大紅包開出紀錄，至昨晚為止累計已開出4注，皆為財神爺經常眷顧的彩券行。

台彩表示，大樂透今晚仍持續加開春節大紅包獎項，在全台各地買氣加持下，大樂透頭獎將上看2億元，而大年初三開獎的威力彩，預估頭獎金額達3.3億元。

除了電腦包牌、提高中獎機率外，台中有名婦人利用等火車時間光顧彩券行，撿了張別人不要的刮刮樂，竟然刮中100萬元；台中一名婦人過年返鄉，購票等火車看到車站對面有一間「億富彩券行」，挑別人剩下最後的一張2000元刮刮樂試手氣，刮完以為自己沒中獎正要離開，好心的店員幫忙檢查，緊急叫住婦人，才知道自己意外成了百萬富翁。

(中國時報)