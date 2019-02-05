今降雨趨緩 初二回暖好天氣
今（5）日全台仍受東北季風影響，但降雨趨於緩和，僅北部、東半部仍見雨勢。預估將有走春民眾使用國道，各風景區路段亦將從上午起便出現車潮，高速公路局表示，國道1號楊梅至新竹、國道3號三鶯至關西、國道5號南港至坪林等南下路段可能出現壅塞，長途旅次亦可選擇替代道路，避免塞在車陣中。
高公局表示，壅塞路段將出現在國道1號南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國道3號南下三鶯至關西、茄冬至西濱、烏日至霧峰、國道5號南下南港系統至坪林等，建議南下用路人儘量於下午2時後再出發。預估各風景區路段自上午起將湧現出遊車潮，如台14線及台14甲線往清境農場及合歡山、台21線往日月潭、台9線及台26線往墾丁等；另，民眾過年走春、參拜，各大廟宇鄰近路段將湧現車潮。
中央氣象局表示，初二至初四（6日至8日）東北季風減弱，全台皆是溫暖天氣，日夜溫差可達10度，早出晚歸須注意；6日至9日西半部及離島金門、馬祖會有濃霧產生，開車上路亦須留意。初五開工，預估將有另一波東北季風南下，屆時天氣將再轉冷。
氣象局表示，初五（9日）起將有另一波東北季風影響台灣，預估強度與昨日這波類似，北部高溫將降至21、22度，中、南部為25至27度，中部以北低溫約15、16度，南部為17度，並且，溫度逐日降低，預估最冷時間會落在11日清晨。
(中國時報)
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