燒金紙竄火 24輛機車成廢鐵

2019年02月05日 04:10 中國時報 楊宗灝 文：

桃園市楊梅區光前街附近一處停車場4日清晨6時發生火警，由於現場停放大量機車，火勢蔓延迅速，桃園市消防局據報到場，5分鐘後控制火勢，發現停放24輛機車全部付之一炬，損失超過百萬元，經調閱監視器發現，疑似民眾燒金紙釀禍，全案擴大偵辦中。

消防人員指出，停車場約停放40輛機車，總共24輛超過一半機車被燒成廢鐵、付之一炬，車主除夕上午接到通報電話欲哭無淚，車主哀痛表示，過年聽到機車被燒毀「只差沒昏倒」。

(中國時報)