新聞透視》拿公眾利益為要脅 要不得

2019年02月05日 04:10 中國時報 黃琮淵

春節連假長達9天，許多人出國過年，但在機師工會拋出可能罷工議題後，如今恐有家歸不得。只是，當工會片面關上協商大門，擺出「叫你主管出來」的前提時，這等於是拿公眾利益作為要脅，真的能獲支持嗎？

2016年的華航空服員罷工，確實是勞團運動的重要一役。就戰略來看，不可諱言，機師技術門檻高、可替代性相對低，絕對比空服員工會更具有與資方議價的能耐，況且若空服員都能罷成功，機師更有「不能輸」的壓力。

就戰術而論，講求天時地利，不難看出機師工會想複製空服員當年罷工，一是掐準春節期間，一旦停擺引發民怨更甚，尤其蔡政府民調低，更有著不得不屈服壓力，都讓華航扛著「社會責任」，已經矮工會一截。

二是新官上任，對比當年蔡總統講出「要當空服員的後盾」，剛上任的交通部長林佳龍一連串政策，幾乎是「全面討好」，更是機不可失，工會若不在這時機挾部長黑手重挫資方銳氣，以後也沒機會。

於是乎，用比較「白話」的說，現在是資方願談（不管有無上頭壓力），但工會卻關上大門，並預設前提，除非華航答應所有訴求，否則就不談了，但這其實已經不算協商了，就跟餐廳奧客最常說的：「叫你主管出來」。

問題是，華航是上市公司，即便官股的航發會是最大股東，也不能把其他股東當空氣吧，且董事長就是董事會所授權的代表，但如今工會卻可「指定」想談的人來談，這已脫離正常的公司治理範疇，有違法之嫌。

當然，考量航空業型態，不是不能指定主管機關來談。但想想，如果訴諸交通部，就代表討論的是公眾利益，工會不能只要想要的，而罔顧社會責任；況且，用民眾利益當作爭取權益籌碼，確實也過於自私。

「叫你主管出來」或許是最快解決爭議的作法，但恐怕沒完沒了。況且，這不正坐實了公股事業，董事會淪為橡皮圖章、專業經理人很難作對的事，經營績效遠不如民間企業，這對華航長期發展，真的好嗎？

(中國時報)