蔡英文探望李登輝 秀3人合照

2019年02月05日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

昨天是除夕夜，總統府秀出總統蔡英文及前總統李登輝夫婦的合照，表示蔡英文（3日）下午前往前總統李登輝住所，探望李登輝及夫人曾文惠，並向兩位祝賀農曆新年。

總統府表示，拜訪期間，蔡英文相當關心李登輝的健康，也很開心看到李登輝及曾文惠精神都很好，更祝福新的一年，李登輝及曾文惠身體硬朗，順心平安。

高齡96歲的李登輝去年11月底在家中摔倒，於台北榮民總醫院住院2個多月，經治療並確認身體狀況穩定後，於1月31日下午返家休養。

(中國時報)