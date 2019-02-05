陸春運旅客將達29.9億人次

2019年02月05日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

昨天是大年除夕夜，大陸許多在外飄泊的遊子利用水、陸、空各種方式，回到老家和家人團聚過年。作為「世界最大規模人口遷徙」，大陸交通部門預計，今年春運期間全大陸旅客發送量將達29.9億人次。其中，鐵路4.13億人次，增長8.3％；民航7300萬人次，增長12％。

鐵路民航 加開班次輸運

總運營里程達2.9萬公里的大陸高鐵是春運「主力軍」之一。2018年，大陸高鐵里程新增4100公里，僅年底就密集開通10條新路線。其中的哈牡高鐵是大陸「八縱八橫」高鐵網最北「一橫」，將哈爾濱到牡丹江的時間由5個小時縮短到1小時28分。

公路、水運等更為多元化的出行方式也發揮著重要作用，打通春運的「最後一公里」。截至2018年底，全國公路網運營里程達486萬公里，高速公路通車里程14.4萬公里，全國內河航道通航里程達12.7萬公里。

作為增量最快的出行方式，民航對春運的保障能力顯著提高。在春運期間，國航、南航、東航三大航空加開15000個航班。

遊客大增 4億人次出遊

據大陸國家旅遊部門數據，2018年春節期間，全國共接待遊客3.86億人次，同比增長12.1％。攜程發布的《2019春節長假旅遊趨勢預測報告》顯示，今年春節預計將超過4億人次出遊。

以知名景點北京故宮為例，年卅全日閉館，周二的正月初一至初六正常開放。目前初五前的門票已經售罄，意味故宮在未來5天接待的遊客將達上限，預料每日有8萬人次入場。

央視春晚 台灣藝人獻藝

除夕夜除了吃年夜飯，許多大陸民眾都會鎖定央視觀看一年一度的春節晚會。今年春晚有多位台灣藝人登台獻藝，包括歌手林志炫將和陸港歌手合唱「媽，我回來啦」，魔術師劉謙表演魔術「魔壺」，資深歌手費玉清和香港歌手陳慧琳合唱「今夜無眠」，歌手楊宗緯和香港歌手楊穎合唱「雪花賦」，雜技藝人紀永勛和大陸團體合作演出「爭奇鬥技」，藝人林志玲和大陸團體合作演出「綻放」。

除了華人張燈結綵，英國首相官邸也罕見貼春聯、掛彩燈慶祝農曆春節，不僅倫敦唐寧街10號門前左右兩側貼上「丹鳳呈祥龍獻瑞，紅桃賀歲杏迎春」，首相府內的走廊兩側都貼上了春聯，掛著歷屆英國首相畫像的樓梯上，也有一串串新春燈籠相伴。

(中國時報)