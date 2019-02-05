日德將簽署機密情報保護協定
日本首相安倍晉三4日與德國總理梅克爾在東京的首相官邸舉行高峰會談，雙方針對在安保、經濟領域上加強合作，簽署保護機密情報協定等達成協議。
梅克爾是日歐經濟夥伴協議(EPA)2月1日生效後首位訪日的歐洲領袖，在全球保護主義抬頭，美中貿易摩擦之際，兩人也確認了維持自由貿易體制的重要性。
梅克爾繼2016年訪日出席志摩伊勢峰會後，時隔3年訪日，4日晚間在首相官邸與日本首相安倍晉三舉行高峰會談。英國邁向脫歐使歐洲局勢不安，日本急欲與在歐洲經濟影響力大的德國深化關係。
安倍在會談一開始表示，「全球保護主義擴張，英國準備脫離歐盟之際，日德在世界所擔負的責任越來越重大。(梅克爾)在日歐EPA剛生效後隨即訪日，是為日德強化經濟關係以及推動自由貿易發出強而有力的訊息。」
梅克爾則表示，「日本是G20的議長國，與德國一樣都是基於原則，代表秩序的國家，俄羅斯對日、歐而言是鄰國，日德與中國的關係密切，我們(日德)的合作是非常重要的。」
兩人在會談中同意，隨著日歐EPA的生效，兩國將在經濟面強化關係，促進在人工智能(AI)等尖端技術領域上的合作，同時將合作促成6月在大阪舉行的G20高峰會的成功。
德國近年來重視對大陸的關係，但德國也擔心尖端技術外流的問題。梅克爾和安倍同意簽署保護機密情報的協定，使兩國間交換軍事機密和反恐等情報更加容易。
梅克爾將於5日返德，5日預定拜會日皇和皇太子。這次與梅克爾同行的德國企業幹部也預定與安倍進行懇談。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。