日德將簽署機密情報保護協定

2019年02月05日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京4日電 ／東京4日電

日本首相安倍晉三4日與德國總理梅克爾在東京的首相官邸舉行高峰會談，雙方針對在安保、經濟領域上加強合作，簽署保護機密情報協定等達成協議。

梅克爾是日歐經濟夥伴協議(EPA)2月1日生效後首位訪日的歐洲領袖，在全球保護主義抬頭，美中貿易摩擦之際，兩人也確認了維持自由貿易體制的重要性。

梅克爾繼2016年訪日出席志摩伊勢峰會後，時隔3年訪日，4日晚間在首相官邸與日本首相安倍晉三舉行高峰會談。英國邁向脫歐使歐洲局勢不安，日本急欲與在歐洲經濟影響力大的德國深化關係。

安倍在會談一開始表示，「全球保護主義擴張，英國準備脫離歐盟之際，日德在世界所擔負的責任越來越重大。(梅克爾)在日歐EPA剛生效後隨即訪日，是為日德強化經濟關係以及推動自由貿易發出強而有力的訊息。」

梅克爾則表示，「日本是G20的議長國，與德國一樣都是基於原則，代表秩序的國家，俄羅斯對日、歐而言是鄰國，日德與中國的關係密切，我們(日德)的合作是非常重要的。」

兩人在會談中同意，隨著日歐EPA的生效，兩國將在經濟面強化關係，促進在人工智能(AI)等尖端技術領域上的合作，同時將合作促成6月在大阪舉行的G20高峰會的成功。

德國近年來重視對大陸的關係，但德國也擔心尖端技術外流的問題。梅克爾和安倍同意簽署保護機密情報的協定，使兩國間交換軍事機密和反恐等情報更加容易。

梅克爾將於5日返德，5日預定拜會日皇和皇太子。這次與梅克爾同行的德國企業幹部也預定與安倍進行懇談。

(中國時報)