澳洲東北洪災 2萬民宅受威脅

2019年02月05日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

季節性強烈豪雨，導致澳洲東北部昆士蘭省發生百年來最嚴重的洪災。除了民眾撤離家園，連鱷魚與蛇都爬行到住宅區，遠離暴漲的河川。（法新社）

澳洲東北部發生百年最嚴重水災，昆士蘭省成水鄉澤國，數百名居民已經撤離。如果壞天氣持續，2萬戶家庭恐面臨淹水危機。猛烈洪水使河川高漲，鱷魚也被迫上岸避難。民眾目睹鱷魚逛大街，嚇得心驚膽跳。

澳洲熱帶北部正逢雨季，每年這段期間總會降下傾盆大雨。但今年不同以往，降雨量遠遠超過正常範圍。從1月26日至今，昆士蘭省北部沿海城市湯斯維爾的降雨量累積將近60公分，周圍地區則是將近兩倍。湯斯維爾市政府不得不在3日深夜打開羅斯河水壩洩洪，導致2千戶民家淹沒。

昆士蘭省氣象局3日聲明指出，「從3日晚上到4日，羅斯河水勢將快速暴漲，非常危險。湯斯維爾將發生空前嚴重的水災，許多道路可能會被切斷」。澳洲7號電視網報導，目前該市數百戶人家已經撤離。假如惡劣天氣持續，恐怕有1至2萬戶民宅面臨淹水危機。

湯斯維爾市長希爾4日表示，該市在一個星期內降下一整年分量的雨水。目前大約有1萬8千名居民家中停電。2名警察的警車被洪水沖走，他們在風雨中緊抱著樹半小時才獲救。此外，許多民眾報告，目睹鱷魚和蛇在住宅區道路上遊走。

因為大雨洪災於3日加劇，昆士蘭部分地區的警察挨家挨戶勸告居民撤離。昆士蘭省省長帕勒茲朱克3日表示，「這不僅是20年難得一見，而是百年來最嚴重的水災」。

她4日進一步警告，接下來幾天仍會繼續下大雨颳強風，洪水危機也未解除，希望民眾若無必要千萬別出門。氣象預報則指出，壞天氣預計到7日才會緩和。

因應東北部豪雨水災，澳洲國防軍動員救災。軍人4日填裝沙包並駕駛兩棲貨車，幫助受困自宅屋頂、揮舞手電筒求援的居民脫離險境。

(中國時報)