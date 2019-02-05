法、英、西承認瓜伊多
英國、法國與西班牙等歐盟成員向委內瑞拉總統馬杜羅下達提前大選的最後通牒已過期。他們陸續承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多為合法臨時總統，希望他盡快舉行總統大選。義大利則是拒絕承認瓜伊多，不與歐洲大國合流。
英國、法國、德國與西班牙1月26日對馬杜羅發出最後通牒，要求他必須在8天內提前舉行大選，否則將承認35歲的反對派領袖、國會議長瓜伊多為委內瑞拉合法總統。馬杜羅3日悍然回絕歐盟國家要求，強調絕不屈服。
法國外交部長勒垂恩2日率先表態，瓜伊多擁有舉行總統大選的正當性。英國、西班牙、丹麥與瑞典3日陸續發出聲明，承認瓜伊多為委內瑞拉臨時總統。英國外交大臣韓特4日在推特發文，「現在英國與歐洲同盟承認瓜伊多為合法臨時總統」。西班牙總理桑切斯則呼籲瓜伊多「愈快舉行大選愈好」。
歐洲議會是第一個承認瓜伊多的歐洲組織。它上月31日聲明表示，瓜伊多「為委內瑞拉唯一合法臨時總統，直到新一輪自由、透明且有可信度的總統大選舉行為止」。
儘管歐洲各主要國家承認瓜伊多為合法臨時總統，一名義大利執政黨「五星運動」黨消息人士證實，義大利政府在1月31日展開的歐盟外長非正式會議中提出否決，拒絕跟隨英法等國承認瓜伊多。
美國總統川普3日接受哥倫比亞廣播公司訪問表示，向委內瑞拉派兵「是一個選項」，但是未進一步說明。此外川普指出，已經拒絕馬杜羅會面的提議。
(中國時報)
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