新潟雪像崩塌 一人垂危
4日適逢立春，日本受到由南流進暖溼空氣的影響，許多地區的天氣有如4月的暖春，且出現今年的最高溫。東京4日的氣溫回升到近攝氏20度，比往年同期高了約10度。突然回暖的天氣使新潟十日町雪祭的雪像突崩塌，1人遭掩埋生命垂危。
日本氣象廳表示，關東地區受到西方吹來越過山脈的溫暖空氣的影響，各地氣溫明顯回升。日本時間上午11時30分，千葉縣館山市出現20.6度高溫，東京都市中心也高達18.3度，各地氣溫都比往年高出約10度。
近畿的和歌山縣新宮市4日的最高氣溫達19.4度，兵庫縣香美町17.5度，大阪14.2度，大阪城公園的梅花已開始盛開。惟北海道受到2個低氣壓的影響，4、5日吹起暴風雪，赴北海道賞雪的民眾要留意暴風雪對交通的影響。
新潟十日町市15日起將舉辦「十日町雪祭」，4日正在「雪上嘉年華會」會場上製造雪像的2名工作人員被突然崩塌的雪像掩埋，1名70歲男性被救出後依然昏迷，沒有生命跡象。
這座高10公尺、寬5公尺的火焰型繩文土器雪像突然崩塌，大量的雪壓在2名男性工作人員身上，其他18名工作人員努力剷雪將兩人救出送醫，70歲男性生命垂危，40多歲的男性輕傷，沒有生命危險。
十日町市3日開始下雨，4日氣溫升高，最高氣溫達9.3度，與3月下旬的氣溫差不多，也創下2月的最高溫紀錄。下雨加上氣溫突然升高，新潟地方氣象台3日已發出雪崩警報。當地警察還在調查詳細的事故原因。
(中國時報)
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