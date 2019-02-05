安迪．沃荷特展 10年後喜重逢
中國時報
策畫／時藝多媒體 報導／王瑞淇、張雅苓 圖片提供／時藝多媒體
湯廚濃湯紙箱
湯廚濃湯罐
名人肖像區採用絹印技法的《毛澤東》系列創作。
雜誌與音樂專輯封面設計展區精心打造銀色氣球裝置藝術。
安迪‧沃荷—普普狂想特展
安迪‧沃荷-普普狂想特展現省350元
《安迪‧沃荷─普普狂想特展》在國立中正紀念堂盛大開展，是今年寒假過年不容錯過的大型藝術展覽，備受各界矚目。相隔10年，精選自其1957年到1986年超過百餘件作品，舉凡好萊塢性感女神《瑪麗蓮‧夢露》、《毛澤東》、《湯廚濃湯罐》、《可口可樂》甚至《2元美金紙鈔（獨立宣言）》等知名作品，再度重回中正紀念堂，藉由4大展區，包含藝術家肖像、名人肖像、雜誌與音樂專輯封面設計和絹版印刷與其他技法，重現安迪·沃荷最豐富完整的經典作品。
名人肖像區中，連續10幅的《毛澤東》絹印肖像絕對搶眼，作品創作於1972年，當時出任美國總統的尼克森初次造訪中國，進而掀起一股中國熱，為此安迪沃荷以毛澤東的官方照片，運用強烈鮮明的色彩創作了一系列絹印作品，此次非常難得可以見到私人藏家提供的完整系列原作。本次展覽不以時間線性當作順序編排，交錯的作品呈現，反而讓我們得以用另一種觀點重新認識這位20世紀的天才藝術家。
安迪‧沃荷曾說過：「賺錢是藝術，工作是藝術，能賺錢的生意就是最高級的藝術。」他脫去了藝術高貴的糖衣，讓藝術走入生活，每天吃的罐頭、使用的錢、門票、洗衣粉都是他的創作範疇，而在1960年代初期以湯廚濃湯罐頭為主題，更被視為美國大眾文化的重要象徵，以上這些擁有安迪‧沃荷的親筆簽名的經典作品，都可以全部在這次的展覽中目睹。
《安迪‧沃荷─普普狂想特展》由時藝多媒體、國立中正紀念堂管理處及義大利策展公司123 ART共同策畫，展期為2019年1月9日至4月14日，新春玩樂別錯過！欲知更多詳情，請上官網及Facebook粉絲團查詢。
(中國時報)
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