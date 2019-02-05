時尚藝術禮 設計玩趣味

2019年02月05日 04:10 中國時報 策畫／時藝多媒體 報導／王瑞淇、張雅苓 圖片提供／時藝多媒體

ROOTOTE安迪沃荷授權綿質長版肩背包（白），售價2400元。

香蕉造型巧克力每款售價499元。

瓷林諸事常旺撲滿（紅）售價1880元。

GINGER蝴蝶（上）6吋碗售價598元， GINGER蝴蝶水杯（左）售價368元。

春節長假是出遊的好時節，不想要出國人擠人，國立中正紀念堂現正展出的普普藝術大師安迪沃荷特展絕對是您的最佳選擇。

WARHOL X ROOTOTE專業托特

ROOTOTE手提袋設計機能便利，就像袋鼠育兒袋一樣具有強大的收納能力，其品牌名稱結合袋鼠Kangaroo的尾音ROO，再加上手提袋TOTE而成，時尚又富有趣味的設計，讓使用的人心情愉悅、帶著快樂出門。

Kizandy美國香吻糖 甜蜜時尚

來自美國佛羅里達州的Kizandy，其品牌形象猶如熱情如火的吻，立體的嘴脣設計代表著Fashion&Tasty，全系列糖果全球行銷超過40個國家，並通過美國FDA認證，天然健康不添加人工色素，兼具時尚與美味。

GINGER生活文創 細緻熱情

GINGER品牌於2003年由丹麥設計師Hans在泰國清邁成立，全系列商品均生產於泰國，大部分兒童用品更致力於手工製作，將東南亞的熱情幻化為大膽用色圖騰，結合北歐人謹慎細微的工藝理念，創造出的作品如同料理中畫龍點睛的「薑」，讓人回味無窮。

瓷林普普豬 享譽國內外

瓷林起源於台灣苗栗，為追求極致的陶瓷工藝，匠師們日以繼月實驗研發，創造出獨家的釉藥配方與精準的上釉技巧，作品釉色鮮明、質地渾厚玉潤，優越的質感表現讓其成為國內外知名企業指定的瓷器代工製造商。

香蕉巧克力 甜蜜過新年

繼故宮博物院推出造型巧克力伴手禮大受歡迎，研發單位針對本展，特別設計香蕉巧克力向大師致敬，35％的焦糖牛奶滿足喜歡甜膩口味的老人小孩，85％黑巧克力提供給需要補充腦力的學生與上班族群，展覽期間限量販售，是春節裡絕不能錯過的最佳選擇。

(中國時報)