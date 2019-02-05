春遊港都 瘋玩泡泡迎新年

2019年02月05日 04:10 中國時報 策畫／時藝多媒體 報導／祝以安 圖片提供／時藝多媒體

跌進啵啵球池，立刻激發少女心。

來到泡泡隧道，可以體驗被泡泡雨淋的感覺。

泡泡的日常，I believe in pink。

瘋狂泡泡實驗室展覽資訊

瘋狂泡泡實驗室展覽資訊 現省280元

今年過年連假長達9天，還在煩惱假期要怎麼安排活動嗎？大人小孩都為之瘋狂的打卡聖地報你知，去年暑假打破10萬人次參觀，首創以泡泡為主題的情境式展覽「瘋狂泡泡實驗室」，移展到熱情的港都高雄囉！不論是大朋友還是小朋友，相信玩起泡泡都能勾起幼時美好的回憶，體驗前所未有的泡泡之旅。

瘋狂泡泡實驗室─高雄站，打造大朋友與小朋友同樂的科學藝術空間，並將艱澀難懂的科學原理簡單說，從童趣好玩的泡泡延伸至背後的科學知識，將日常生活中的泡泡發想出許多如夢似幻的浪漫拍照空間。

其中非常受歡迎，且寓教於樂的「泡泡劇場」是由擁有4項金氏世界紀錄的泡藝大師-蘇仲太老師率領的泡泡家族演出，除了帶來精彩的泡藝表演外，也會分享泡泡的科學冷知識，從科學的理論中學習吹泡泡的技巧，教導民眾如何吹出又大又圓的泡泡、泡泡毛毛蟲、泡泡千層派及超高技巧的泡中泡…等。

此外，還會提供號稱「可觸摸的泡泡」作為小小禮物，讓現場觀眾上台挑戰趣味的泡泡闖關遊戲，只要挑戰成功即可將小禮物帶回家。泡泡劇場兼具知識性與娛樂性，自開幕以來好評不斷，不分男女老幼都非常喜愛。

展覽期間只於平日下午演出，過年期間特別加碼放送，從初一至初六下午2點與4點各一場30分鐘的泡泡劇場演出，初三至初五這3天更有泡泡家族的特別嘉賓現身展場，與小朋友一起唱唱跳跳玩泡泡迎接新年，喜愛泡泡的大小朋友們千萬別錯過。

瘋狂泡泡實驗室在高雄歡樂發泡，更多資訊請洽Facebook「瘋狂泡泡實驗室」查詢。

(中國時報)