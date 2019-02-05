神奇的泡泡玩具 限定販售

2019年02月05日 04:10 中國時報 策畫／時藝多媒體 報導／祝以安 圖片提供／時藝多媒體

DIY研究室，可以自行折出吹泡棒的形狀吹泡泡。

泡泡家族夢想泡泡，只要再加上一根吸管，可以吹出神奇的花招，像是泡泡毛毛蟲、泡泡飛碟等。

南部指定的打卡聖地，瘋狂泡泡實驗室─高雄站，除了有好玩好拍的泡泡情境式主題展覽外，這次特別在展場商店販售限定商品「泡泡家族夢想泡泡」及「泡泡家族微笑泡泡」，這2款商品皆由台灣最大規模泡泡玩具公司和盛企業所研發製造，曾於2002年榮獲美國時代雜誌評選為Best Inventions of 2002。

夢想泡泡這款商品顛覆大家對一般泡泡一碰即破的印象，是一款可以觸摸的泡泡玩具。只要將泡泡輕輕吹出在空中約10秒鐘，等待泡泡由彩色變成白色，即可以用手指去觸碰，非常神奇又有趣。

另一款則是「泡泡家族微笑泡泡」，擁有可以邊走邊吹泡泡的掛脖吊繩設計，不但便利，瓶身上大大的微笑圖案，也能作為孩童身上可愛的配件裝飾。只要在微笑泡泡附的小吹棒上另外加上一根吸管，也能吹出許多神奇的泡泡花招，例如泡泡毛毛蟲、泡泡飛碟…等，是款擁有多種玩法外還可兼具裝飾功能的泡泡玩具。

大朋友小朋友們在展場玩得不亦樂乎的泡泡技巧，想要回家後繼續玩樂嗎？想把老師教的專業技巧帶回家？請別錯過這2項神奇的泡泡商品，就在全台最大的室內泡泡樂園販售。

今年冬天在高雄駁二藝術特區，寓教於樂的泡泡體驗，夢幻絢麗的打卡聖地，讓高雄民眾不怕天冷、不怕雨淋的絕佳玩耍地點。瘋狂泡泡實驗室在高雄歡樂發泡！更多資訊請洽Facebook「瘋狂泡泡實驗室」查詢。

(中國時報)