奧斯卡主持危機 呼救《復仇者聯盟》

2019年02月05日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

艾倫狄珍妮 美聯社

比利克里斯托 路透

休傑克曼 路透

《復仇者聯盟》成員小勞勃道尼（左起）、克里斯伊凡、馬克魯法洛、傑瑞米雷納與山謬傑克森，曾在第85屆的典禮上合體頒獎。（法新社）

第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將於台灣時間25日上午登場。今年會前最熱話題的不是入圍者名單，不是奧斯卡好白，也懶得再轟川普，而是擔心主持人難產！

黑人喜劇男星凱文哈特（Kevin Hart）去年12月欣然接下主持棒，沒想到過往的恐同言論被挖出，黯然辭去該職。凱文哈特辭職後，主辦奧斯卡的美國影藝學院遲遲沒再給出接手人選，這才讓外界發現，就主辦單位而言，符合主持人資格者相當少；就候選者而言，主持工作根本是個苦差。雙方各有考量，讓奧斯卡主持人配對成功率相當低！

艾倫撐兩屆婉拒

過去奧斯卡輝煌時期找到主持人不難，約翰尼卡森（Johnny Carson）主持5次，比利克里斯托（Billy Crystal）9次、鮑伯霍伯（Bob Hope）19次。反觀近年吉米金默（Jimmy Kimmel）、艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）、休傑克曼（Hugh Jackman）、克里斯洛克（Chris Rock）與喬恩史都華（Jon Stewart），撐個兩次就敬謝不敏。原因無他，擔任奧斯卡主持人吃力不討好，一個小細節沒顧到就功虧一簣。

歷歷在目的例子是2017年吉米金默主持，典禮最後十分鐘頒發最佳影片之際，發生頒獎人拿錯信封、頒錯獎的天大烏龍，他自責懊惱說：「我毀了整個典禮。」所以歐普拉（Oprah Winfrey）、賈斯汀提姆布萊克（Justin Timberlake）等台面上成熟主持人，都聰明巧妙迴避此重責大任。

主持人要有夠高知名度足以扛起收視率，要幽默風趣、無爭議話題、有政治敏感度、年輕活力，並讓學院在內的各競爭利益聯盟感到滿意，包括龐大的董事會，支付巨額費用拿到直播權的美國廣播公司（ABC），以及獲得典禮導演葛倫魏斯（Glenn Weiss）與製作人唐娜吉利奧蒂（Donna Gigliotti）的首肯。

薪酬僅46.5萬台幣

願意接下主持棒者，必須花大量時間閱讀資料，與工作人員一起想出典禮上的笑話與獨白，還要彩排、拍攝宣傳視頻、進行採訪。整套工程包下來，根據吉米金默透露，薪酬僅為1.5萬美元（約46.5萬台幣）。

上一次沒有主持人的典禮是1989年第61屆，為了讓晚會內容更豐富，聘請劇作家史蒂夫西爾弗（Steve Silver）製作一段開場歌舞，找來女演員艾琳鮑曼（Eileen Bowman）飾演白雪公主，故事敘述白雪公主來到好萊塢後被其魅力迷得神魂顛倒，去了俱樂部，還跟人相親，莫名其妙又超現實的劇本被外界罵翻，此後30年奧斯卡不敢再讓典禮主持人空窗。

雖然並沒有直接關聯指出，典禮少了主持人必定會鑄成悲劇，無論是單一主持人，或傳聞《復仇者聯盟》成員今年將合體上台，好萊塢絕對會想盡辦法用各種型式告訴全世界，他們正朝著更光明、更多樣化的未來前進。

(中國時報)