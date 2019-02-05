文慧如流沙包教學 Karencici當黏土捏

2019年02月05日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

文慧如（右）、Karencici同為室友朝夕相處，培養出好默契。（粘耿豪攝）

文慧如（右）、Karencici平時不常下廚，自認廚藝有待加強。（粘耿豪攝）

華研國際音樂新人文慧如、林愷倫（Karencici）聯手製作可愛「粉紅豬仔流沙包」喜迎豬年！文慧如親手用麵粉捏出一隻豬，笑說：「料理加上創意的過程很有趣，我很喜歡。」

文慧如大呼最難的是把紅麴粉平均揉進麵團內，「弄成均勻的紅色有點難，我最後放棄，不均勻也是特色，不然可能會搓到天荒地老。」

學不會滷牛肉

Karencici是生活白癡，平時只會煮泡麵，她首度製作包子，表示比想像當中容易，像在上美術課捏黏土的感覺，並提到較難的是把流沙內餡包進包子內，她說：「我很怕破，這樣蒸的時候就會流出來。」她外公是上海人，拿手菜是滷牛肉，她曾向外公學習此道料理，但「我完全沒學會，那道菜要煮好久。」

兩人當天先製作豬仔流沙包的流沙內餡，首先在鹹蛋黃噴上米酒，用電鍋蒸熟，用湯匙壓碎，再把室溫軟化的無鹽奶油加入細砂糖，打發至奶油泛白，前面弄好的材料以及起司粉、牛奶、奶粉全部拌勻，放置冰箱冷藏20分鐘，讓餡料稍微變硬，搓成圓球狀，再放回冷凍庫凍硬。

至於包子麵團，準備中筋麵粉150克、冰鮮奶78克、高糖速發酵母1.5克、細砂糖15克、沙拉油4克、紅麴粉、竹炭粉。先將鮮奶、酵母、細砂糖、麵粉、沙拉油全部攪拌後，再將麵團移到桌上手揉10分鐘，直到麵團不沾手時分成35克1球，共6球，放置一旁備用。剩餘麵團取出5克加竹炭粉，其他加紅麴粉揉勻後，把6球麵團壓扁成圓片。

怕插電有火花

隨後取冷凍流沙餡放入麵片中央，包起、收口捏緊，用粉紅色麵團做出鼻子和耳朵，黑色麵團製作眼睛，沾些微水黏在包子上。待包子發到原本體積的1.5倍大，就可用電鍋加熱約15分鐘，再掀開蓋子留一縫隙，靜置5分鐘就大功告成。

文慧如來自新加坡，Karencici是美國長大的華裔女孩，2人為一圓歌唱夢想來台打拚，她們也同為室友，文慧如坦言自己很健忘，時常會把鑰匙忘在門上，Karencici則是很常把食物、飲料打翻，文慧如提到Karencici先前購入暖爐卻不敢插電，認為一插電會有火花，讓文慧如無奈說：「我去幫她插電，她還在旁邊尖叫，好鬧。」

(中國時報)