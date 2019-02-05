張雁名空窗3年拜月老求人緣

2019年02月05日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

張雁名（左）、高珮喻誠心向月下老人祈願。（盧禕祺攝）

霞海城隍廟 教你拜月老

感情已空窗3年的張雁名，日前在伊林娛樂小師妹高珮喻的帶領下，一起赴霞海城隍廟拜月老。22歲的高珮喻曾是「通靈少女」，小時候有「天眼」，曾看過菩薩和達摩等神明，後來在高人協助下「關」了天眼才看不到，她對拜拜頗有研究，雖是首度拜月老，但過程中表現得熟門熟路，對於拜拜紀律更是如數家珍，令36歲、長她許多的師兄張雁名刮目相看！

張雁名單身3年，曾有朋友介紹不錯的對象給他，但最後都不了了之，他說，因為當藝人沒有休周六日，和一般上班族作息搭不起來，「他們不懂拍戲，不解拍一場戲怎麼可能拍這麼久，拿我的劇本去看，也覺得不過就是兩頁而已啊！也不解為何拍戲不能用手機、為何休息時間也不回電話，為何交了個男友卻好像人間蒸發。」

他2018年總共拍了7部戲，中間還曾經同時軋《實習醫師鬥格》、《艾蜜莉的五件事》、《腦波小姐》3部戲，都是截然不同的角色，每到一個劇組必須適應不同角色人格轉換，連工作人員都多到名字會叫錯，「所以就更沒時間經營感情了。」

想假結婚慰長輩

張雁名說，其實他已經滿享受現在的生活，這次來拜月老，主要是求工作上的好人緣，他很多好友去年都入圍金鐘獎、金馬獎，他出道滿10年了，也很希望今年能有入圍的機會。至於感情，「我這3年，很多事情都看得開了。」

他因為是家裡的老大，同年紀的表弟妹都已經結婚有小孩了，所以常被家人逼婚，他的弟弟妹妹都在國外，每年過年都是他一個人回老家「面對」90幾歲的阿公阿嬤。有次外公語重心長問他：「乖孫，我此生有機會參加你的婚禮嗎？」這句話重重地壓在他心頭上，「很想乾脆辦一場假婚禮好了」。

他坦言，以前年輕時對感情很衝動，很容易愛上人，覺得「喜歡就在一起啊」，就算對方有些小缺點，也覺得她會改，但事實是不會，有些人就是天生流著愛吃醋、愛玩的因子，就是不會改。

等適合的人現身

他曾與一個小10歲的女孩約會，但對方很愛吃醋，某天他演的戲正在播，她說要看一下，結果邊看邊問：「你為什麼會跟女主角這樣？」他跟魏蔓接連合作兩部戲，對方也大吃飛醋問：「為什麼兩部戲都跟她？」甚至還說無法接受他拍親密戲，最大尺度是「只能接受吻戲，而且是親額頭。」就算導演是李安也一樣。讓他驚覺：「還沒正式交往就這樣，真的在一起之後還得了！」最後兩人選擇還是當朋友。

現在的他，對於感情看得很開，態度非常隨緣，還會提醒自己不能衝動、不能隨便亂交往，否則一旦放了感情、卻發現不適合，又要花很多時間療傷、重新適應，「我會等待真正適合的人出現」。

(中國時報)