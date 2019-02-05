高珮喻戀愛少女心老爸憂吃虧
高珮喻目前就讀輔大新聞系，這階段談真命天子還太早，她笑說，這次來霞海城隍廟主要是祈求家庭幸福和樂、希望爸媽關係好一點，「不要管我那麼嚴！」她爸媽對她的生活規矩、成績都要求嚴格，也不准她談戀愛。她說，爸爸在她上大學後，有天開車時愈講愈激動，最後嚴厲下結論：「看看就好，現在都不能交男朋友，研究所畢業才可以！」
但她透露曾瞞著爸爸偷偷談過戀愛，喜歡成熟、體貼又有點可愛，會製造驚喜浪漫的男生，「我是那種看到後車廂打開都是滿滿氣球和花，就會心花朵朵開的人。」所以爸爸才會擔心滿腦子浪漫天真想法的她，談戀愛會受傷。
高珮喻談起感情觀滿是少女情懷，一說起夢想，她的眼睛就閃閃發亮、滔滔不絕。她說自己從小學五年級就確定了自己的新聞夢，想要當主播、製作社會正義專題，或是成為用嘴巴說故事的人。一直以來她都努力實踐夢想，包括不斷參加演講比賽、主持人比賽、各種新聞研習營，「我參加即席演講比賽只有一次沒有拿第一，其他6次都是第一名。」
新的一年到來，高珮喻說，她的新年願望是想變更瘦，身高168公分的她參加第6屆伊林璀璨之星時有56公斤，現在剩50，但希望更瘦。她也向月老求工作上的桃花，「希望今年可以接到節目主持，至少可以有助理主持的機會，外景我也很願意跑喔！」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。