高珮喻戀愛少女心老爸憂吃虧

2019年02月05日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

高珮喻目前就讀輔大新聞系，這階段談真命天子還太早，她笑說，這次來霞海城隍廟主要是祈求家庭幸福和樂、希望爸媽關係好一點，「不要管我那麼嚴！」她爸媽對她的生活規矩、成績都要求嚴格，也不准她談戀愛。她說，爸爸在她上大學後，有天開車時愈講愈激動，最後嚴厲下結論：「看看就好，現在都不能交男朋友，研究所畢業才可以！」

但她透露曾瞞著爸爸偷偷談過戀愛，喜歡成熟、體貼又有點可愛，會製造驚喜浪漫的男生，「我是那種看到後車廂打開都是滿滿氣球和花，就會心花朵朵開的人。」所以爸爸才會擔心滿腦子浪漫天真想法的她，談戀愛會受傷。

高珮喻談起感情觀滿是少女情懷，一說起夢想，她的眼睛就閃閃發亮、滔滔不絕。她說自己從小學五年級就確定了自己的新聞夢，想要當主播、製作社會正義專題，或是成為用嘴巴說故事的人。一直以來她都努力實踐夢想，包括不斷參加演講比賽、主持人比賽、各種新聞研習營，「我參加即席演講比賽只有一次沒有拿第一，其他6次都是第一名。」

新的一年到來，高珮喻說，她的新年願望是想變更瘦，身高168公分的她參加第6屆伊林璀璨之星時有56公斤，現在剩50，但希望更瘦。她也向月老求工作上的桃花，「希望今年可以接到節目主持，至少可以有助理主持的機會，外景我也很願意跑喔！」

(中國時報)