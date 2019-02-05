初一搶福袋好運跟著來

2019年02月05日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

全聯初一福袋大獎是市值332萬元起的Porsche保時捷Macan S藍色款。（全聯提供）

微風廣場初一福袋大獎Gtech Multi吸塵器，市值1萬800元。（微風提供）

微風南山初一福袋大獎「台北寒舍艾美酒店」主管套房住宿券，價值4萬5000元。（微風提供）

比漾廣場初一珠玉滿堂潮福袋，由U2 Bags訂製，精選1929彼得兔英格蘭抱枕、Neoflam真空悶燒罐、Glasslock保鮮盒，至少5件商品，每袋1000元、價值超過3000元，限量388份。 （比漾廣場提供）

新光三越桃園站前店初一福袋大獎「LUXGEN S3 3D安全經典版車款」，價值超過55萬元。（新光三越提供）

SOGO台北店初一福袋大獎是價值19萬3800元的「MSC榮耀號～西地中海巡航11天雙人行」。（SOGO提供）

SOGO忠孝館4樓初一福袋大獎「周大福兒孫滿堂純金擺件」，價值7萬3000元。（SOGO提供）

遠百共送2台「Hyundai SUPER ELANTRA 1.6汽車」，板橋大遠百初一福袋抽1台，每份2000元共2000份；台中大遠百「金豬報喜」檔期當日單筆每滿2000元抽1台。（遠百提供）

遠百花蓮店初一福袋抽「FORD FOCUS 1.6L時尚經典型汽車」，每份1600元，共1200份。（遠百提供）

新光三越台北南西店初一福袋大獎「DR K白戀光克拉鑽戒」，價值62萬9800元。（新光三越提供）

大年初一買福袋試手氣，百貨和超市祭出名車或飯店住宿券等大獎，今年獎值最高的是全聯市值332萬元起的Porsche保時捷Macan S藍色款；過年檔期加碼抽獎則以微風南山價值256萬元的Jaguar F-PACE跑車型SUV拔得頭籌；遠百初一福袋和春節檔期聯手祭出12台汽車抽獎、總獎值700萬元最為霸氣。

全聯 福袋首度出現兩款價

全聯初一福袋每年都在1小時內被搶光，今年首度有2款不同價格的福袋，200元的「新春福袋」獎值1101元，內含1組抽獎序號，全台限量10萬袋；1000元「超級福袋」獎值皆3651元，有福利熊購物車紅、藍色2色，全台各限量5000台，內含5組抽獎序號，有5倍中獎機率。2款福袋皆有價值超過850元的食品、用品及文創品，皆可抽市值332萬元起的Porsche保時捷Macan S藍色款，或價值10萬元的造型福利熊手工大玩偶。

微風 積點禮遇會員

微風針對微風積點禮遇會員集結各館共推出688袋初一超值福袋，每袋1000元、價值超過3000元，微風廣場、微風信義、微風南山、微風松高首度以預購方式開賣福袋，初一開獎的大獎有豪華住宿、個人專輯錄製體驗、3C、精品包款等，4館還推出共限量18只的「豬事大吉9999黃金豬」墜飾。微風南京福袋加碼再送價值4萬5800元的「FUJI-808愛沙發」；微風南山歡慶開幕，20日前全館單筆滿6000元可抽價值256萬元的Jaguar F-PACE跑車型SUV。

比漾廣場 千元福袋價值逾3千

比漾廣場初一珠玉滿堂潮福袋，由高雄成立超過40年、去年曾登上英國GQ雜誌的MIT品牌「U2 Bags」訂製，輕旅行包款搭配新銳藝術家吳箏設計的圖騰，每袋1000元、價值超過3000元，限量388份。

新光三越 獎項囊括海陸空好禮

新光三越初一福袋今年分為現場預購及線上預購兩種，全台共限量超過6500袋，每袋1000元，價值超過3000元，其中超過1300袋上月18日已在新光三越APP線上預購被搶購一空；各店福袋大獎囊括海陸空，有汽車、機車、鑽戒（鍊）、頂級按摩椅、日韓來回機票、頂級郵輪、名表，共超過上千項。

遠東SOGO台北店3館 初一至初三天天抽

遠東SOGO台北店3館初一至初三3天都有福袋抽獎，初一大獎為價值19萬3800元的「MSC榮耀號～西地中海巡航11天雙人行」，初二是Apple iPhone XS，初三是GARMIN fenix 5 Plus。此外，每年被鎖定搶購的忠孝館F珠寶鑽石黃金福袋，今年初一限定販售1000元福袋，每袋價值6000元起，最大獎為價值7萬3000元的「周大福兒孫滿堂純金擺件」。

遠東百貨 12台汽車找主人

遠東百貨即日起至27日「金豬報喜」春節檔期，共抽出12台汽車、總值700萬元，其中10台於檔期間當日單筆消費每滿2000元可抽獎，寶慶店、板橋中山店、花蓮店是NISSAN MARCH；板橋大遠百是Toyota Yaris；桃園店、新竹大遠百是KIA picanto；台中大遠百是Hyundai Elantra；嘉義店是SUZUKI IGNIS；台南大遠百是Luxgen納智捷S3；高雄大遠百是Hyundai Elantra。今年全台分店初一福袋共8976份，板橋大遠百共2000份，最大獎是Hyundai SUPER ELANTRA 1.6、遠百花蓮店共1200份，最大獎是FORD FOCUS 1.6L 2款名車。

(中國時報)