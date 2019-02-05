百貨抽獎趣 撒50萬現金

2019年02月05日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

漢神巨蛋推出3月10日前持漢神超集卡或聯名卡消費累滿2000元，即抽市價8萬9900元的PGO J-bubu 125跑車特仕版機車大獎活動。（漢神巨蛋提供）

大葉高島屋限量5組的Benteau雙星珍珠耳環，原價1680元，特價888元。（大葉高島屋提供）

京華城2月19日前推出過年商品下殺3.8折起，KANEBO LUNASOL水潤光粉底液福袋組最高價值約4150元，限量卡友價1800元。（京華城提供）

京站的SHISEIDO經典開運百優組，原價4547元，限量30組，Q卡友價2340元。（京站提供）

廣三SOGO大年初一起持手機APP扣10點即可兌換抽獎券，有機會下注抽中最新價值1萬7600元的「Dyson Airwrap造型器」。（廣三SOGO提供）

統一時代百貨台北店初一到初五的「新春大紅包」，單筆滿3000元、每天抽限量1份台北美福大飯店住宿券。（統一時代百貨台北店提供）

Global Mall新北中和店將於9日舉行「豬年大發拍賣會」，原價2萬3000元的SEIKO Premier開芯機械表將從88元起競標。（Global Mall提供）

漢神巨蛋 汽車得主今誕生

高雄漢神巨蛋身為「南霸天」，過年優惠抽獎當然不能少，大年初一起到10日推出「豬事大集滿額送」活動，當日持同卡號超集卡或聯名卡，消費累計滿萬元並集點成功，即可到各樓導覽機過卡，兌換千點超集卡點數，另外今天早上11時前是回兌摸彩券的最後機會，最後一名兌領完成即開獎抽市價65.9萬的Hyundai-Elantra 1.6汽車得主，沒跟到這波抽獎的消費者，還能把握3月10日前持漢神超集卡或聯名卡消費累滿2000元，抽市價8萬9900元的PGO J-bubu 125跑車特仕版機車大獎的活動。

大葉高島屋

品牌紛推限量福袋

大葉高島屋從大年初一起推出金豬福袋，當中多個品牌將推出限量福袋，包括限量20組的蕾莉歐新春開運紅包福袋，定價1680元，再抽蕾莉歐6000元商品券，還有限量5組的Benteau雙星珍珠耳環，原價1680元、特價888元。另外，19日前於全館累積消費滿5000元，憑發票明細即可兌換抵用券或購物金等禮物，卡友15日到17日期間，當天消費800元即可獲得「喜豬寶滿撲滿」。

京華城 福袋頭獎現金50萬

京華城今年從初一到初六先祭出刷京華卡當日累積5000元送500元商品券、持Living Card當日累滿5000送400，而初一到初五刷京華卡滿5萬元即贈限量50份recolte home coffee stand經典咖啡機、10萬贈限量10份BRUNO多功能電烤盤、30萬贈限量5份Apple iPad 128G WiFi以外。大年初一當天再舉辦抽福袋活動，當日早上8時半起即可以千元買參加券，頭獎為50萬元現金，還有高島i Choc魔幻搖椅、iPhone XS等禮物，每個福袋額外再加贈百元商品券，保證每個紅包都有買到賺到。

京站 撲滿贈送豬卡友

京站為了呼應金豬年的到來，大年初一開館即有世新大學特技啦啦隊表演迎春，更在館內發送千個「開運小豬撲滿」，凡持Q卡與當日不限金額發票即可兌換。另外，凡「生肖屬豬」或姓「朱」的卡友，則可獲得限量300個「限量大豬撲滿」，同時今天推出12家櫃位限量福袋，化妝品、保養品、服飾、配件、療育類商品等一應俱全，價格從最低下殺4折起的888元到5000元不等，而且14日前還有「新年贈禮選物展」，精選不同風格的餐桌器物，讓過年家裡也能換個新氣象。

統一時代百貨台北店 前1500名入館送發財金

統一時代百貨台北店今年大年初一開始先迎來祥獅獻瑞，同時發放「北投關渡宮發財金」，讓開店前1500名入館消費者沾財運之餘，更祭出初一到初五都有的「新春大紅包」，今年特別設立了2個門檻，活動期間內憑會員卡，以及單筆消費滿千元或3000元的同卡號之發票即可參加試手氣，限量350份紅包包包有獎，千元的「大吉大紅包」有飛利浦手持吸塵器、熊大空氣清淨機等禮物以外，還有天天抽餐券及門票等禮物，而3000元的「大利大紅包」則有Delonghi七片式電暖器、營養大師調理機以外，還有天天抽飯店住宿券等限量禮物。

廣三SOGO 點點成金抽大獎

台中廣三SOGO今年讓消費者從大年初一一直買到元宵，19日前先推出「年節有賞‧點點成金」活動，持廣三SOGO APP行動條碼至全館消費滿3000即送Smart Card點數400點，過年加碼試手氣，今大年初一起特別回饋Smart Card卡友，推出「小點博大獎 週週抽大獎活動」，只要持手機APP至12樓贈品處，扣10點即獲下注序號1組，下注愈多愈有機會抽中最新價值1萬7600元的「Dyson Airwrap造型器」，另外還有「SWITCH主機＋超級瑪利歐兄弟U遊戲片」或「GoPro Hero 7 Black攝影機」，而初二到初四再加碼每日限量千份的99元「華威台中影城電影票」。

Global Mall 精選商品88元起競標

Global Mall今年創百貨先例舉行「豬年大發拍賣會」，分別於7日在屏東店、8日在桃園A8、9日在新北中和舉行，各店將推出精選商品，讓消費者統統從88元起競標，像是新北中和店就有價值上萬元的LG變頻除溼機、SEIKO Premier開芯機械表等。另外還有限量的福袋活動，包括新北中和店全館消費滿2000元，即可以現金500元買限量888個福袋，有機會獲得價值4萬9800元的tokuyo mini玩美椅等禮物，而南港車站店初一至初三每天有限量百個福袋，內含百元商品禮券、康是美品牌好禮，還可參加最高5000元商品禮券抽獎，至於板橋車站店初一則有每袋500元、限量100個「金豬報喜福袋」，可獲得500元商品禮券、戶外餐廳百元抵用券及品牌驚喜禮。

(中國時報)