接受中國崛起 對美國最有利

2019年02月05日 04:10 中國時報 主筆室

美國總統川普對中國祭出印太戰略與貿易科技戰，一場符合「修昔底德陷阱」推演的中美新舊霸權對抗戰，已然吹起號角，全球經濟為之烏雲密布，國際社會也對兩強相爭忐忑不安。然而，「修昔底德陷阱」並不是人類宿命，美、中也未必要抵死對決，如果能以長遠眼光審時度勢，美國可以發現，強壓中國不如務實面對中國的崛起。

川普的策略是把中國定位為威脅美國利益的最大敵人，藉此凝聚不滿貧富差距的民眾。這不只是川普個人的選戰操作，美國普遍民意也確實對中國的強勢崛起感受到了威脅，因為中國可能在十數年後取代美國成為世界最大經濟體。

而且，蘇聯的共產體制被美國打敗了，但中國沒有，反而看來日益興盛。

因此川普藉貿易戰壓迫中國，實則企圖阻撓「中國製造2025」的科技發展，以期壓制中國成長，維持美國的領先優勢，背後是有著朝野一致的支持，也可能是未來一段時間內美國對中國的政策基調。

美國對中國化友為敵，和美國失去自信及社會積存著焦慮與挫折有關，但找一個洩憤的對象很容易，真正看清情勢有時卻很難。美國必須從幾個方面思考，對中國強力打壓到底是不是好的策略選擇。

首先在經貿科技上，冷戰時美國、蘇聯壁壘分明，現在中國卻是全球經貿體系（包括美國）的重要一環，川普可以用關稅施壓，封殺華為以阻斷中國在5G市場的生機，藉貿易戰拉低中國經濟成長，但對這樣一個與全球連結綿密的龐大經濟體，美國沒有能力把中國從全球體系中切割出去，而且也不可能不在這個過程中讓自己的經貿成本與經濟獲益付出代價。

此外，中國近年來科技發展迅速，尖端研究的質量已緊追美國之後，其中許多科技成果也能讓美國及全世界受惠。換句話說，美國對中國無法一刀切而自己完全不流血。

此外，在戰略版圖上，中國其實並無意挑戰美國的全球超強地位，也並不想對外承擔更積極介入的角色，但在亞太部分，中國確實不願再忍受美國長期以來的圍堵防線。因為對一個擺脫國恥、自覺揚眉吐氣的大國而言，家門口攔著一道別國設的圍籬，是一種羞辱。像中國這樣大的國家，一旦崛起，來勢必然洶洶，而且必不會再忍受迫近的壓制與羞辱。

美國既改變不了中國的規模與崛起的勢頭，就必須面對中國崛起必然會改變東亞政治局勢的事實，並慎重思考在變化的未來中美國如何重定角色。

在發展模式上，西方認為中國的成功是威權模式對西方模式的挑戰，其實，每個國家各有其政經環境、文化土壤與社會條件，體制模式的發展道路也不同。每個人伸張自我、追求人權的基本渴望全球皆然，但每片土壤都會長出屬於自己的東西。

到目前為止，中國一直以自己的方式在往前走，不是為了挑戰西方，而是自己成長蛻變出一個新的未來。如果美國強力打壓中國，反而會激怒大陸民眾的民族情緒，對西方標榜的自由民主體制心生排斥，這反而不利於美國長期以來希望中國走向民主的願望。

其實，美國最在意的，是自己的全球獨霸地位被中國動搖。但拉長視野來看，歷史上大部分的時間，全球權力版圖是多極型態，中、歐、俄、鄂圖曼、印度等各擁其勢力圈。二戰後是美蘇兩極的東西集團對峙，1991年冷戰結束後才由美國單極獨強，因此單極時期算來僅28年，在歷史上只是短短一截，不是必然的真理，也沒有理由世局就此固化不再改變。美蘇再緊張，也不敢真的開戰，如今美國同樣無意和中國交火，因此即使在南海與台海有所對峙，也必須鬥而不破。

美國既無法抹去中國的存在，也無力阻擋中國的崛起，更不可能主導中國內部變化，在這種狀況下，美國想打壓中國時，就必須思考這樣做到底效果如何，在大勢之下的意義何在。

最符合美國長遠利益的，是正面看待中國的崛起以及必然的東亞局勢變化，接受自己的政治版圖及角色可能須隨之調整，並在其中尋找互利的空間。

(中國時報)