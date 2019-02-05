2019年02月05日 04:10 中國時報 傅建中

台北派來駐美代表處擔任政治組長的「口譯哥」趙怡翔，日前在獨派色彩濃厚的一家台灣智庫所辦的座談會中出現，吸引了不少台灣媒體記者採訪，據說英文表達能力在水準以上，但應對和答覆問題的能力普通而已，沒有予人耳目一新的感受，大家頗覺失望。但他初來乍到，應多給他一些時間，以觀後效。

我關心的是趙君撰寫政治報告的能力及對美國政情分析的能力，這是任何國家派駐駐華府外交官最重要的工作。在這方面最傑出的人物當數二戰後的美國外交官肯楠（George F. Kennan）。1946年肯楠擔任美國駐蘇聯大使館代辦時，發給國務院的一封《長電報告》（The long telegram）堪稱經典之作，也是東西冷戰時的最高指導綱要。這8000字的長電在次年刊載於著名的美國《外交季刊》上，肯楠用的筆名是X，所以這篇文章又叫The X article，至今猶為人津津樂道。該文綜論蘇聯的行為和其擴張侵略的野心，肯楠建議美國的因應之道是圍堵（containment），此即冷戰時期圍堵政策的由來，後來美國亦以此一策略對付中共，只不過中國問題專家包大可將之修正為圍堵而不孤立（containment without isolation）。

美國的外交文獻經過25年後即解密，並刊印成書，公開發行，對研究美國外交史的人非常方便有用，我國的外交報告多不見天日，使外間諱莫如深，除了個別外交官的回憶錄之外，我們很難對自己的外交窺其全貌，誠為憾事。

美國外交官所寫政情分析除了上述肯楠撰寫的圍堵政策外，抗戰時期派駐中國的美外交官謝偉思（John Service）所寫的報告對國民政府極具殺傷力，加上他短期派駐延安對中共諸多溢美的報告，也影響了美國對華政策，以致有3個約翰出賣了中國之說。另外兩個約翰是戴維斯（John Paton Davies）和范宣德（John Carter Vincent），3人都是中國通。這3人後來都在1950年代初麥卡錫參議員掀起的反共巨浪中遭到滅頂的命運，事實上，美國駐華大使赫爾利早在1940年代中期就已認定他們親共，而於50年代沒能通過國務院的忠貞調查斷送了外交生涯。

時移勢轉，等到尼克森總統尋求和中共關係正常化後，這些人紛紛獲得平反，恢復了名譽，其中謝偉思更是被認為有先見之明，因為他早就預言中共必勝，國民黨必敗。除了國務院內有人為他舉行平反慶祝會外，還受邀訪問中國大陸，成為周恩來的座上客。

另有研究中國問題的學者，把他當年所寫對國共兩方的報告70餘篇，編輯成書出版，名為《失去的中國機會》（Lost Chance in China），言下之意是，如能照謝偉思從前建議的政策去做，就不會有中美兩國後來兵戎相見、老死不相往來的局面。儘管這本書說的都是70多年前的舊事，就政治報告而言，仍有其參考價值。

口譯哥空降華府，屬於政治任命，其前途也將隨台灣的政治走向而變動。一旦民進黨在2020年的大選中敗選，口譯哥恐怕非得走路不可，他應把握現在的機會，好好充實自己。好在他年輕，來日方長，留得青山在，不怕沒柴燒。（作者為資深媒體人）

(中國時報)