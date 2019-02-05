新聞回不去了！然後呢

2019年02月05日 04:10 中國時報 楊方儒

假新聞與不實訊息議題在九合一大選後迅速退燒，我們的閱聽日常又回歸網路瀏覽器、行車記錄器、路邊監視器「三器」新聞，更不用說，爆料公社每分每秒強力帶新聞風向。

包山包海的YouTube當然是最棒的新聞取材與資料庫，來自大陸的抖音與梨視頻也很好用。當UGC（User Generated Content，用戶生成內容）全面攻陷主流媒體版面與時段時，專業記者與編輯只能哭哭。

為何要哭？因為在網路時代來臨前，PGC（Professionally Generated Content，專業生成內容）才是王道，閱聽人透過紙媒與廣播電視所接收到的新聞與資訊，8成以上都是科班畢業的職人所產製，他們兢兢業業扮演著守門角色。

如今沒有人守門了，用80/20法則來估計，我們每天接收到的內容只剩2成來自PGC，8成以上來自UGC。館長與理科太太當然是UGC當中的翹楚，自媒體與網紅也成了新時代意見領袖，連台北市長柯文哲都選擇跟他們一起過年取暖，大家都省略了電視台賀歲節目。

只要有哏，就能成為網紅。每個人只要有手機，都能成為內容產製者（content provider），在臉書與各大平台上，創造流量與吸引眼球。照此趨勢演進下去，誇張地說，未來有一天當素人與網紅們能夠拍出《甄嬛傳》與《延禧攻略》時，大學的傳播科系都要關門大吉了。

高成本大製作的電視劇與電影，當然門檻比較高，也還是PGC的最後堡壘，不過我們也看到，華視去年找來24歲網紅「視網膜」陳子見，擔任午間重點時段新聞主播，也真的是不折不扣的「UGC電視台」了，只可惜他不到9個月就水土不服掛冠求去。電視台長官們當初覺得網路流量與留言評論就等同於收視率與廣告營收，也確實是想多了。

PGC的美好時代，只能成為追憶了。傳統媒體的守望與監督功能在台灣也越來越弱化，也逐步被取代中，肉圓爸虐待妻兒的驚悚直播畫面，就不是記者拍出來的。

從臉書與YouTube誕生的第一天起，跨國網路平台巨頭們就是來顛覆傳統媒體閱聽模式的，所以確實回不去了。

只不過，當NCC能夠懲罰主流媒體的失實報導時，臉書上流竄的不實訊息，對於台灣政經社會的影響更大，誰能來守門與監管？

當臉書等跨國網路平台在中文世界不願負起應當的責任時，各國非營利性的新聞事實查核組織，如何能夠應付海量的不實訊息呢？我們看到的是，臉書在英文世界，還要外包花大錢，請專責公司來處理不實訊息與羶色腥內容。

反過來說，我們怎麼沒有聽到中國大陸需要由民間來設立查核組織呢？

在PGC時代，新聞事實查核，本來就是媒體機構應當發揮的功能之一。現在的UGC時代，各國查核組織左右逢源，一邊被政府捧在手心，一邊又成了跨國網路平台的化妝師，但實際上他們真的有足夠的人力與資源，來應付鋪天蓋地的不實訊息嗎？

就連年輕人最愛的Instagram，都滿滿充斥著不雅照片與猥褻影音時，跨國平台應當負起的責任在哪裡？我正在積極籌辦「台灣數位新聞與新媒體產業高峰會」，就是希望能夠集結產官學研力量，喚起閱聽大眾的重視，並呼籲跨國巨頭們Don’t be Evil！

「人們持續告訴我們，他們希望看到與他們相關的廣告！」這是臉書創辦人祖克柏感性書寫的15年創業心路歷程文章中，最引人矚目的一句話。當他滿腦子只有讓臉書賺翻天的廣告模式時，要談社會責任與不實訊息防堵，真是緣木求魚了。

（作者為KNOWING新聞暨幣特財經總編輯）

(中國時報)