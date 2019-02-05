2019年02月05日 04:10 中國時報 林谷芳

人類學家談文化，常說「儀式的崩解就是文化的崩解」，一句話說明了儀式對文化、對生命的重要性。

什麼是儀式？它是「特定時空下的特定行為」，在特定的時間與場合裡，人們聚焦某些行為，讓行為產生「生命推移」的作用。

生命推移，是指生命從這一階段正式地跨入了下一階段，在轉換儀式中，你的身心得到了洗滌與置換，於是，能以全新的生命開展另一階段的人生。

生命的儀式一般分為「生命禮儀」與「歲時祭儀」兩種。前者如弱冠、及笄、成人，是人生大階段的轉變；後者是每年固定要過的節日，從這些節日，你乃更能感受到四時的變化與該有的作為，從而讓生命能有「春天的花、夏天的鳥、秋天的楓、冬天的雪」這樣「日日是好日」的風光。

中國人的歲時祭儀，以上元、清明、端午、中秋為大宗，在這裡，不同的節日有各自不同的訴求，直接反映了生命的某些期待與中國文化的固有特質，而其中最被大家重視，也成為中國文化最重要表徵的，則屬春節。

春節，是過舊曆年，對中國人來說，這是一年中最重要的事，不管陽曆年大家已過了多久，不管現代文明如何沁入我們的生活，但春節的地位卻始終沒變。沒變，是因為長久以來它就是一年的總結日子，相比之下，陽曆年似乎就只是個計數的單位。在春節，無論過去一年的種種是好是壞，只要跨過年關，就是嶄新的開始。春節，就等於希望。

沒變，更因它是家人團聚的日子。不管你做的是何種行業，不管你離家是遠是近，到這一天，你就須盡可能趕回來與家人團聚。春節，是漂泊生命的歸巢。

正因這歸巢，舊曆年的「春運」乃成為了全世界最密集、最大規模的人口移動。外國人不能理解中國人有時趕了幾天的路卻只為了那頓年夜飯，而搞不好隔天又得趕回職場。但對中國人而言，這年夜飯，這春節，就是家，就是希望。

而就家，就希望，2018年的變化則在此給了台灣人過2019年春節更大的動力。

台灣這些年困於意識形態，經濟又停滯，春節返家乃多了一層歸巢取暖，對未來不敢奢望的氣氛，可去年底的地方選舉卻讓許多人看到台灣社會不再被意識形態綁架的可能，許多人因此對未來敢有新的期待、新的希望，也開始敢再次大膽消費，雖只是乍暖還寒，不少人卻已看到了枝頭回春的消息。

有希望，返家團圓就不同，可以想見今年的春節家人間有許多話題會聚焦於未來的想像，這樣的團圓飯才真是團圓飯，它就像球賽中間的暫停，大家集合在一起，喊完加油後，會更有信心、更有氣力地面對下面的賽事。

有希望，對未來就敢有更多想像。新的一年，由靜滯到活絡，可能會影響到各行各業，這是好多年來台灣社會見不到的心理轉變，而這轉變，還不應只止於個人職場的開拓，以及台灣經濟的期待，對台灣的未來，己亥年的春節我們還應該有更多的想像。

更多的想像代表我們敢於新的嘗試。

你不僅可以想像貨賣得出去，人進得來；你更可以想像我們對台灣自身的種種更有信心，在兩岸之間更敢嘗試，不再是「不統、不獨、不武」的消極，而是在這瞬息變化的世界，在這脣齒相依的兩岸，我們可以主動積極地想像，在兩岸共榮上將扮演如何的角色以彰顯台灣「雖小猶大」的價值；你可以想像合作、可以想像和平協議，甚至可以想像在最終的制度安排上台灣能有什麼角色。

2019年的兩岸漢字選拔，我個人推薦的「望」字拔得了頭籌，這「望」，表示兩岸對自己、對彼此、對未來都有期待，也敢於期待，而舊曆年原就是讓中國人「順理成章」、「理直氣壯」敢於期待的日子，今年的春節更就是這幾年來在主客觀情勢下最能讓大家敢於希望的春節。以此，就讓我們一起過個能期待、敢嘗試、「諸事大吉」的「豬年」吧！（作者為台北書院山長）

(中國時報)