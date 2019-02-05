鮪釣，萎掉？
出身高雄的39歲漁船船長陳偉民，在去年11月的漁民抗議活動中，上台聲淚俱下訴說自己在海上捕魚時，女兒因急性心肌炎急救無效，讓他無緣見到至親骨肉最後一面，以及他漁船靠泊基隆，人返回高雄家中，漁業署漁業監控中心卻不知變通，發函警告他未依規定開啟船舶定位系統，如未回報將予處罰；這些漁民現實生活中所面臨的艱辛，引發許多台下漁民及眷屬心有戚戚焉而潸然淚下。
陳偉民的問題，具體而微地顯示漁民與當今台灣漁業所面臨的困境，與大海博命是討海人的宿命，漁業主管單位的緊迫盯人，卻是台灣漁業面對國際壓力與海洋資源匱乏的真實寫照。
在2、30年前巔峰時期，台灣遠洋漁業堪稱世界強權，擁有全球實力最堅強的鮪延繩釣船隊，據聯合國糧農組織（FAO）統計，1987年，台灣成為全球第一大鮪魚出口國；綠色和平組織統計，台灣鮪延繩釣捕撈量曾居世界第一，全球每3片鮪魚生魚片，就有1片來自台灣漁船。
但如今情況已經轉變，以黑鮪魚為例，現在全年漁獲均不及千尾，與全盛時期動輒上萬尾真不可同日而語，國際配額限縮、漁業三法上路、野生鮪魚數量減少、漁工薪資與油價攀升等因素，都讓台灣鮪釣產業面臨更大壓力，許多年輕人不願投入，漁撈經驗與技術面臨斷層。
東港資深船長洪福春表示，以目前國內主力船長、幹部多在50幾歲，若無新血注入，約15年後，台灣鮪釣漁業將黃昏日落，他的兒子擔任志願役軍人，並未繼承衣缽，他也不想讓孩子接手辛苦行業；曾在海上作業發生火燒船被美國軍方救起的黃明通，如今不再下海捕鮪，反倒在東港華僑市場賣鮪魚生魚片，成功轉型漁販；屏東琉球船東潘忠秋雖有子克紹箕裘，但兒子在沖之鳥礁被日本公務船扣押，讓他不禁抱怨政府護漁不力，也認為從事漁業風險高，現與太太在小琉球經營民宿，希望為孩子預留後路。
漁民離開海上戰場，是現實的無奈，但過漁造成的漁業資源匱乏也是事實，地方政府推動黑鮪魚季，雖帶動地方產業發展，卻也引發自然保育壓力，台灣盛極一時的鮪釣產業，無法自外於國際與自然環境條件，「鮪釣」是否「萎掉」？政府與漁民必須在保育與利用間找平衡，也或許要向日本取經，從養殖技術找解方。
(中國時報)
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