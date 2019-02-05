鮪釣，萎掉？

東港資深船長洪福春的一對孫子，好奇把玩祖父捕獲的5尾黑鮪魚，他們很高興阿公抓到大魚賺大錢，可以買電腦給他們玩。

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中國時報
圖／文：
東港船長洪福春的兒子正為黑鮪綁上黃色標籤，並依「太平洋黑鮪作業管理規定」秤重、丈量體長，將相關資料填報漁業管理單位。
屏東縣是最早開辦第一鮪拍賣活動的縣市，每年第一鮪返回東港總是萬眾矚目，有如明星登場。
1980年代末至2000年代初是台灣鮪釣黃金時期，漁獲最多的東港鮪魚卸貨場面極為壯觀。
東港第一鮪拍賣是屏東縣重要活動，縣政府與漁會都會安排各類表演炒熱氣氛。
一名東港魚市場工人看到難得大黑鮪，興奮作狀親吻黑鮪；台灣黑鮪捕獲量近年數量減少，漁船大多只有個位數漁獲，現在都是上岸後就被當場拍賣，等不到往年排滿魚市場地板的盛況。
東港是台灣捕獲黑鮪最多的漁港，黑鮪意象的地景裝置也成為東港最具代表性景觀，如今鮪釣產業正面臨不確定的未來。
日本近畿大學去年底來台舉辦校友活動，趁機推銷日本養殖黑鮪，吸引大批國內民眾爭相嘗鮮。台灣自2001年開辦黑鮪魚文化觀光季後，黑鮪魚成為最受歡迎的漁產之一，往年主要出口也逐漸轉為內銷，甚至還得進口滿足需求。
以延繩釣為主的蘇澳籍福勝漁號漁船(BK7882)去年4月首次出海捕鮪落空，返回南方澳整補後，再度出發準備前往太平洋海域再探黑鮪魚蹤跡。野生黑鮪數量逐年遞減，使得鮪釣船出海不再必有所獲。
前東港籍漁船新滿群號船長黃明源(右)和8名印尼漁工，2012年在關島海域漁船失火，美國海軍第七艦隊協助聯絡馬紹爾籍貨輪救援，如今他改行在東港賣鮪魚生魚片。
不滿漁業三法及勞基法適用問題，來自各地的2000多位漁民，去年11月6日集結到農委會與立法院抗議，表達對漁業署罰鍰金額太高的不滿。

出身高雄的39歲漁船船長陳偉民，在去年11月的漁民抗議活動中，上台聲淚俱下訴說自己在海上捕魚時，女兒因急性心肌炎急救無效，讓他無緣見到至親骨肉最後一面，以及他漁船靠泊基隆，人返回高雄家中，漁業署漁業監控中心卻不知變通，發函警告他未依規定開啟船舶定位系統，如未回報將予處罰；這些漁民現實生活中所面臨的艱辛，引發許多台下漁民及眷屬心有戚戚焉而潸然淚下。

陳偉民的問題，具體而微地顯示漁民與當今台灣漁業所面臨的困境，與大海博命是討海人的宿命，漁業主管單位的緊迫盯人，卻是台灣漁業面對國際壓力與海洋資源匱乏的真實寫照。

在2、30年前巔峰時期，台灣遠洋漁業堪稱世界強權，擁有全球實力最堅強的鮪延繩釣船隊，據聯合國糧農組織（FAO）統計，1987年，台灣成為全球第一大鮪魚出口國；綠色和平組織統計，台灣鮪延繩釣捕撈量曾居世界第一，全球每3片鮪魚生魚片，就有1片來自台灣漁船。

但如今情況已經轉變，以黑鮪魚為例，現在全年漁獲均不及千尾，與全盛時期動輒上萬尾真不可同日而語，國際配額限縮、漁業三法上路、野生鮪魚數量減少、漁工薪資與油價攀升等因素，都讓台灣鮪釣產業面臨更大壓力，許多年輕人不願投入，漁撈經驗與技術面臨斷層。

東港資深船長洪福春表示，以目前國內主力船長、幹部多在50幾歲，若無新血注入，約15年後，台灣鮪釣漁業將黃昏日落，他的兒子擔任志願役軍人，並未繼承衣缽，他也不想讓孩子接手辛苦行業；曾在海上作業發生火燒船被美國軍方救起的黃明通，如今不再下海捕鮪，反倒在東港華僑市場賣鮪魚生魚片，成功轉型漁販；屏東琉球船東潘忠秋雖有子克紹箕裘，但兒子在沖之鳥礁被日本公務船扣押，讓他不禁抱怨政府護漁不力，也認為從事漁業風險高，現與太太在小琉球經營民宿，希望為孩子預留後路。

漁民離開海上戰場，是現實的無奈，但過漁造成的漁業資源匱乏也是事實，地方政府推動黑鮪魚季，雖帶動地方產業發展，卻也引發自然保育壓力，台灣盛極一時的鮪釣產業，無法自外於國際與自然環境條件，「鮪釣」是否「萎掉」？政府與漁民必須在保育與利用間找平衡，也或許要向日本取經，從養殖技術找解方。

(中國時報)

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