358年首見 60支籤擲嘸3聖杯 南鯤鯓代天府 無國運籤

2019年02月06日 00:16 中國時報 劉秀芬 、 張立勳 、 周毓翔 ／綜合報導 ／綜合報導

台南市南鯤鯓代天府5日循古禮擲筊抽國運籤，儀式進行半小時，抽完一桶60支籤竟擲嘸3聖杯，這是代天府自2011年開始抽國運籤以來，首次公布無國運籤，更是開廟358年來沒有發生過的事，引起現場群眾及各界一陣譁然和不同解讀。

小英回應 上下一心就會好運

對此，蔡英文總統昨在臉書回應，「我相信，國家的運勢取決於全體國民，新的一年，只要我們上下一心，勇猛精進，台灣一定就會好運向前行。」

南鯤鯓代天府是台灣王爺總廟，建廟358年，自2011年開始抽國運籤，2015年抽出「武則天坐天」國運籤，預言將出女總統，轟動全國。但2016年起連3年抽出中下籤、下下籤，引起民眾議論，廟方今年決定只抽籤不解籤，讓社會賢達自行發表看法。

無字天書 社會賢達自行解讀

昨天上午11時，在台南市議會議長郭信良、立委陳亭妃等人及廟方代表循古禮面向五府千歲上香後，由南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜逐一從籤筒60支籤中抽出1支籤，再由董事長王連興擲筊，隨著籤筒內的籤愈來愈少，現場等候民眾也開始議論紛紛，是否因今年只抽籤不解籤讓王爺不高興。最後60支籤都抽完了還是擲無3聖杯，引起現場群眾一陣譁然。

保安宮、湧蓮寺 皆抽出吉籤

侯賢遜說，開廟以來沒有發生過這種事，以前最多也只抽到13支，但這次竟然整桶的籤枝抽完，沒有1支獲得3個允杯。他表示，為求和諧，原本今年要取消國運籤活動，但請示王爺後決定照辦但不解籤，「好就好，講不好，顧人怨」，但今年竟破紀錄抽不出國運籤，這也是神明給的一種啟示，無字天書，由社會賢達自行解讀。

民俗專家江柏樂表示，60支籤都抽完擲無聖杯，表示神明對國運還在思考。

相對台南代天府抽不出國運籤。台北市大龍峒保安宮大年初一抽國運籤，抽出吉籤；新北蘆洲湧蓮寺在除夕夜抽出的國運籤則是「上上籤」，廟方解釋為政通人和 、國運平穩。

保安宮抽出籤詩「清江鼓 月盈船，水壓中天盡可觀，幸禱至誠天眷佑，何愁首尾不安全」，廟方表示，該支籤屬於吉籤，意指在清澈的江上划動船槳，月光滿船，江水連天，景致真是可觀動人，只要以至誠的心祈禱，上天自然就會庇佑。因此鼓勵民眾懷抱著虔誠的心、努力向上的話，上天保佑就會好運。

(中國時報)