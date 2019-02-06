全台走透透 拜廟發紅包 政治人物拚場 濃濃大選味
大年初一，各政治人物全台走透透，拜廟發紅包拚人場，由於今年將面臨2020總統大選誰出馬競選，包括總統蔡英文、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平昨都忙的不可開交，其中，王金平說，時機到了自然「水到渠成」，他就會宣布參選，至於有沒有和韓國瑜搭檔的可能，他說現在談這太早了。
總統蔡英文年初一至初四全台將參拜8個宮廟，她昨到新北市參拜時強調，新的一年會更努力，執政團隊會走出來與人民在一起，更貼近民意，讓人民對施政更有感，也期盼全體國民可以跟著執政團隊一起勇猛精進，讓國家更好、更進步，經濟更繁榮。
蔡英文到桃園市八德區三元宮，長長人龍擠爆三元宮前廣場，許多人攜家帶眷到廟宇走春順便沾福氣，還有支持者自製看板高舉：「蔡英文，我愛妳！」
蔡英文春節將參拜8宮廟
國民黨主席吳敦義昨在位於西門町的台灣省城隍廟受訪時指出，目前政府已經宣布立委跟總統同一天選舉，依過去往例都是在1月投票，因此大概在5月左右會辦理黨內初選，會多徵詢各方意見、集思廣義，態度完全開放。
吳敦義指5月左右辦初選
關於國民黨太陽搞不定，高雄市長韓國瑜成為的新太陽，行政院長蘇貞昌表示，「這很簡單啦！」無論哪個黨，國民黨很多人爭取總統提名，這是民主常態。侯友宜則表示，很多人引頸企盼能選出新的領袖，身為新北市長，最大的願望就是把新北市做好。
前行政院長王金平大年初一到台灣最南端的土地公廟鵝鑾鼻保安宮參拜，現場民眾熱情高喊「王總統好！」王金平說，時機到了自然「水到渠成」，他就會宣布參選，至於有沒有和韓國瑜搭檔的可能，他說現在談這太早了。
朱立倫則是到竹林山觀音寺參拜發送紅包袋，他表示，新年新希望就是「拚經濟」，讓大家賺大錢，重振經濟和兩岸和平。
(中國時報)
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