初一大樂透 一注獨得2.17億

2019年02月06日 00:16 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

不要只看別人買，你會氣死！大年初一就有人撞見財神爺，第108000014期大樂透頭獎昨在雲林縣斗六鎮的「聯發彩券行」開出，又是一注獨得，爽抱2.17億元獎金回家，貳獎則未開出，獎金725萬元累積到下期。至於今日（大年初二）開獎的大樂透頭獎仍保證1億元，有買還有機會。

春節加碼加開的「春節大紅包」獎項也同步揭曉。本期加開的9個獎號從小到大依序為02、05、12、17、19、24、29、34和40，本期共37組中獎，27組為一注獨得，每人可獲得100萬元，8組為2注均分，每人各得50萬元獎金，1組為3注均分，每人各分得33.3萬元獎金。

昨共有51家投注站開出春節大紅包，許多都是曾開出過頭獎的熱門站。台彩表示，大樂透春節加碼總計要送出360組100萬元的春節大紅包，累計已經開出154組，還有206組中獎機會，當不成億萬富翁，拿百萬也很爽。

除大樂透買氣爆棚，今年最夯的當屬2000元刮刮樂，雲林麥寮的八八八彩券行刮出今年第一個2000萬頭獎，店員透露中獎者是年約40歲，剛開始來店裡時是選500元的刮刮樂，趁手氣正旺買張2000元，刮出獎號時還以為眼花了，請店員幫忙確認，因為金額很大，也只能假裝鎮靜，不敢尖叫。

同樣是這間八八八彩券行，有3、4個年紀20幾歲的年輕女性來店試手氣，一開始就挑2000元的刮刮樂玩，第1張就中了2000元，第2張又中了5000元，再選一張結果8個遊戲區刮了7個都沒中，以為應該摃龜，沒想到最後1個刮區，竟讓她們對中100萬，一群女生欣喜若狂，在店裡拚命尖叫。

也因為2000元刮刮樂中獎率高，有人乾脆買整本，桃園市鴻福鑫彩券行開出的百萬大獎，中獎人是28歲男性上班族，因為剛結婚、手氣很旺，沒想到真的讓他刮中100萬，而且購買的這一本18張有15張中獎，投資報酬率超高。

(中國時報)