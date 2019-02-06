紫南宮湧10多萬人 搶豬來福錢母

2019年02月06日 00:17 中國時報 廖志晃 、 張祈 、 潘建志 ／綜合報導 ／綜合報導

新春祈福求財，首選廟宇竹山鎮紫南宮，大年初一發送招財錢母「豬來福」，吸引大批民眾排隊領取，從廟埕周邊到聯外道路，人潮洶湧、車流塞爆！紫南宮主委莊秋安表示，昨天發出錢母7萬多枚，到訪的香客則有10多萬人！

另花蓮和高雄昨天都有幸運民眾抽中福袋的轎車大獎，不但得主都姓趙，花蓮婦人還是亡夫「托夢」一定要買福袋，果真幸運中頭獎。

紫南宮發送招財錢母，今年搶得「頭香」的是來自基隆市的蔡小弟，蔡媽媽說，他們帶著帳篷、睡袋和躺椅，除夕就在紫南宮度過。

莊秋安表示，今年排隊前2000人，除了錢母還可獲得1枚金雞蛋，蛋中有金元寶、琉璃項鍊，還有現金等獎品；由於豬年是「帶財」，要有狗「固財，所以排隊2001到3600號，加贈狗年精裝版套幣1盒。

花蓮遠東百貨限量金豬福袋大年初一開獎，家住花蓮的43歲趙秀娟因亡夫「托夢」一定要買福袋，今年與剛領第一份薪水的女兒合資1600元買1個福袋，果真幸運中了價格70萬元的頭獎轎車，第一時間拿出隨聲攜帶的先生照片，讓先生也見證這一刻。

高雄大魯閣草衙道百貨新春福袋，祭出大獎86萬Smart forfour轎車，初一中午由71歲中油退休的趙先生幸運中獎。趙先生的女兒表示，父親的抽獎運不錯，之前旅展也曾抽過最大獎日本機票，這次請他來代抽，沒想到抽中新春大禮。

高雄漢神巨蛋福袋今年首創與LINE酷券合作，送出市價65.9萬的HYUNDAI ELANTRA 1.6汽車頭獎，由34歲的大學職員許先生獲得。他也透露，「昨天老婆打麻將『天聽』，就覺得是好預兆！」

(中國時報)