華航機師工會演練罷工 400會員配合

2019年02月06日 00:17 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

華航機師因與資方談判過程不順，揚言醞釀在春節期間罷工，機師工會昨表示，昨向會員發出罷工演練訊息，1小時內約有400位會員配合，近日會公布罷工時間。交通部長林佳龍表示，期望勞資雙方能理性協商，「對話是解決事情的開始」，呼籲雙方都應以旅客權益與國人飛安作為優先考量。

桃園市機師職業工會表示，華航分會昨日下午5點舉行罷工演習，已向各會員發出訊息，要求配合演習行動。訊息內容包括要求收件者在1天內回傳個人檢定照或護照的照片至祕書處；近日收到機隊關切訊息或電話者，一併回覆「本人支持工會行動與立場」；靜候工會通知、配合行動。

工會表示，此封簡訊僅是演練，並非已決定罷工時間。演練目的在確定會員能及時接獲指令，並願意配合工會指示。工會指出，演練訊息在發出後1小時內，就有400多位會員回傳，且陸續已超過半數會員配合，目前不排除會在春節期間罷工的可能性。

對此，林佳龍表示，交通部已請華航針對機師工會提出訴求展開勞資協商，目前雙方的主張都逐漸有共識，若能坐下來談，就有機會有所交集與成果。他期望華航勞資雙方能以旅客權益作為第一考量，不要讓旅客處於恐慌的不安之中。

(中國時報)