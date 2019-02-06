回娘家上國道 避開6大壅塞路段

2019年02月06日 00:17 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

今為大年初二，交通部高公局預估，在國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、茄冬-西濱、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等路段將出現壅塞情況，公路總局表示，鄰近風景路段也會有局部車多情形，建議南下用路人盡量於下午2點後出發。

高公局表示，大年初二為回娘家的日子，氣象局預報也指今明兩日東北季風減弱，全台水氣減少，各地高溫回升，將有不少民眾出遊走春，南下車潮增多，預計今日國道總延車公里將達136百萬車公里，為平日的1.6倍。

高公局指出，今日壅塞路段包括國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、茄冬-西濱、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等路段，建議用路人下午2點後再出發，避免塞車。

高公局呼籲，長途旅次走國道3號較順暢，以台9線替代國道5號（頭城至坪林北上），台63線替代國道6號（舊正至國3中投北向），台61線替代國道1號及國道3號（中港系統至彰化市區南下及新竹至彰化、南投地區雙向）可避開車潮，短途旅次則建議行駛省縣道。

而昨日已出現大量走春車潮，西部國道路網自上午8點起開始車多，壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、彰化系統至彰化；國1高架南向中壢至楊梅端；國3南向土城至鶯歌系統、關西服務區至關西；國5南向石碇至頭城；國10東向左營端至仁武、燕巢至燕巢系統等，直到下午車流狀況才較順暢。

天氣方面，中央氣象局表示，今明兩天全台各地都可見到陽光露臉，僅宜花東會有小範圍的短暫降雨。中南部高溫有機會到28到30度，但各地日夜溫差仍大。後天起將有一波新的東北季風影響，從初四到初七，北部、東部都會有綿綿細雨，北部地區將下探至15度。

而大年初一地牛就來亂，許多人被嚇了一跳，昨晚7點32分宜蘭近海發生規模4.3地震，震央位在宜蘭縣政府南偏東方44.6公里處，深度為33.9公里，最大震度在宜蘭武塔、南澳與花蓮縣和平3級；花蓮太魯閣和宜蘭冬山、內城與新北市五分山2級；新北市和宜蘭市區1級。

(中國時報)