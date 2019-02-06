華人農曆新年 全球同歡慶

2019年02月06日 00:17 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

農曆新年，華人世界洋溢著豐饒年味，全球各地紛紛致上溫馨的過年祝福。英國首相梅伊和美國國務卿蓬佩奧等領袖政要，都發年賀詞；網路巨擘谷歌的搜尋首頁，照例應景推出喜氣的大紅豬寶寶動畫；紐約地標帝國大廈則以燈光秀慶祝豬年降臨；而重視華人市場的體壇豪門，也不忘透過另類方式賀歲。

紐約帝國大廈 亮起三彩燈

蓬佩奧在國務院官網發表賀詞，向全世界華人祝賀豬年快樂，他寫道，「在這個新的農曆年中，讓我們繼續加強我們與盟國與合作夥伴的關係，並邀請所有國家和我們一塊努力，為後代子孫建立一個更美好的世界。願豬年為所有人帶來健康、快樂和繁榮！」

梅伊則在除夕夜透過官方微博帳號發表拜年短片，「此刻鞭炮已準備燃放，紅包也準備發送出去。全世界有幾億人歡聚一堂，慶祝農曆年到來。」

梅伊說，在曼徹斯特、利物浦等大城都可以看見燈籠高掛的景象，倫敦更舉辦亞洲以外地區最盛大的新年慶祝活動。梅伊的微博還以簡體中文寫下，「祝大家新春快樂！享有一個繁榮、祥和的豬年！」

馬國印尼領袖 喊恭喜發財

境內均有眾多華裔人口的馬來西亞總理馬哈地、以及印尼總統佐科威，雙雙以臉書向華人拜年，兩人也都以中文說「恭喜發財」。

美國紐約世貿中心，在農曆小年夜到初一夜裡，點亮洋溢年味的紅色LED燈，遠在80公里外依舊清晰可見。帝國大廈則延續2000年以來的點燈傳統，在除夕和初一亮起紅、藍、黃三色彩燈。在埃及，吉薩金字塔景區的三座金字塔和獅身人面像，也在大紅燈影照耀下喜氣洋洋。澳洲擁有上百萬華人社群，在第一大城雪梨，為慶祝新年舉辦挑戰同場吃餃子活動，吸引764人共襄盛舉，輕鬆刷新墨爾本在2013年寫下的750人舊紀錄。

足壇勁旅賀年 傳球寫春字

華人球迷商機不可小覷，包括美國職籃NBA和國際足壇勁旅，都不忘向華人球迷賀年。陣中擁有梅西等超級球星的西甲豪門巴塞隆納隊，以別出心裁的足球傳球方式，傳出一個「春」字，並貼心附上中文「巴薩賀新春，豬年行大運」。99.6％股份由大陸和香港企業掌控的義大利老牌隊伍國際米蘭隊，球員則穿上印有中文譯名的球衣出賽。

NBA也推出新年版中文球衣，而台裔球星林書豪所屬的亞特蘭大老鷹隊，則拍攝賀歲影片，包括老將卡特等隊友在內唱英文賀年歌，林書豪則和一群小朋友合唱中文新年歌曲，相當逗趣又應景。

(中國時報)