共和黨議員憂 川普恐引內戰

2019年02月06日 00:17 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

川普國情咨文演說聚焦五大領域

美國總統川普將會在美國時間5日晚上9時（台灣6日上午10時），發表任內第二次國情咨文。外界預期，他將繼續爭取美墨邊界築牆撥款。不過，共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆4日表示，若為籌措美墨邊界築牆經費宣布國家進入緊急狀態，恐引起共和黨內戰。

白宮透露，川普在國情咨文中很可能會把美國強勁的經濟，稱為他就任兩年來最大的政績，當中包括美國在上月增加30萬4000個就業機會。他也會宣布，美軍在敘利亞打擊恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）的完成了一個重要的里程碑。預料他還會承諾化解舊分歧、治癒舊傷口、建設新同盟、想出新辦法。

面對聯邦政府的撥款限期將於15日逼近，預料川普會再次提及築牆撥款。參院多數黨領袖麥康奈上周已告訴川普，若干共和黨籍議員可能加入少數黨民主黨，推動通過阻擋總統宣布國家進入緊急狀態的決議案。

麥康奈說：「任何拒絕總統行使統帥權的共和黨議員，將為黨內製造真正麻煩。而總統宣布國家進入緊急狀態，也可能在法院面臨民主黨人挑戰。」

眾議院民主黨領袖佩洛西於4日晚提到，川普將公布數項獲兩黨支持的措施，包括重建基礎建設及降低處方藥價格等。

已宣布參選2020年總統提名的民主黨議員紛紛利用機會邀請賓客出席，藉此強調施政要務或批評川普的政策，應邀人士包括受政府關門影響的聯邦員工、被開除的川普高球俱樂部無證移民、大法官卡瓦諾的批評者，以及跨性別海軍少校等。

在川普宣傳去年政績及今年施政藍圖之前，《紐約時報》報導，川普去年國情咨文所做出7大領域共計9項承諾之中，川普僅達成了1項，其餘都是部分實現或是未實現。

(中國時報)