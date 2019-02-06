安倍邀習近平 年內2度訪日本
日本共同社獨家報導，安倍首相已向大陸國家主席習近平發出今年兩度訪問日本的邀請。請習近平於今年6月參加在大阪召開的G20峰會期間訪日之外，還邀習近平今年秋季以「國賓」身分訪日。安倍農曆春節期間更首次拍攝影片向大陸民眾拜年。
共同社引用多名消息人士的發言報導，安倍首相去年10月訪問大陸期間，曾在習近平為他舉辦的釣魚台國賓館晚宴上向習近平表示，希望他在G20以外的其他機會正式訪問日本。共同社指出，若習近平1年內兩度訪日，2019年將是2008年以來，大陸領導人1年內訪日次數最多的1年。
安倍4日首次在農曆新年發布影片向大陸民眾拜年，還用中文說:「大家過年好」。他強調，2018年是日中關係史上重要的一年，日中關係已完全回到正常軌道，國民之間的直接交往在深化相互理解和深化相互信賴方面起著至關重要的作用，希望新的一年日中關係能百尺竿頭，更進一步。
陸媒指出，安倍多年來都會以刊文媒體形式向在日華僑華人賀新春、拜新年，但拍攝影片拜年還是頭一回。這不僅為日本現任首相特別錄製影片向大陸民眾祝賀新春，也為今年6月大阪舉行的G20峰會期間，替習近平訪日奠定互信基礎。
(中國時報)
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