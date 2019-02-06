劉謙春晚魔壺秀 穿幫被噓爆
台灣魔術師劉謙4日晚間登上大陸央視《春晚》節目表演「魔壺」，依觀眾的要求「變」出各種飲料，包括紅酒、白酒、啤酒，甚至連北京小吃「豆汁兒」都能變出來，令電視機前的觀眾嘖嘖稱奇。
不過，現場觀眾用手機拍到「穿幫畫面」，發現助手在鏡頭之外換走了劉謙手中的壺，引發網路上罵聲一片。
劉謙在表演開始之前，先是裝模作樣的請了一男一女觀眾上台，分別請他們檢驗鐵壺是空的、綠色寶特瓶裡裝的是礦泉水。接著劉謙把礦泉水倒入鐵壺，先是倒出一杯紅酒給男士，然後倒了一杯白酒給女士。
接著劉謙倒出一杯啤酒，走下舞台，送給在場一位觀眾品嘗，然後他點了一名藍衣男觀眾問他想喝什麼，藍衣男回答「豆汁兒」，這時劉謙故做表情凝重狀，抿緊嘴唇，似乎遇上困難的挑戰。數秒之後，劉謙搖搖鐵壺，倒出「豆汁兒」遞給觀眾，確認真的是「豆汁兒」，此時現場響起一片掌聲，藍衣男也配合地說出「見證奇蹟」。
不過，節目結束後，有現場觀眾上傳了一段手機拍攝的視頻，顯示有名工作人員在攝影機鏡頭外，迅速的和劉謙交換了一模一樣的鐵壺。觀眾這才恍然大悟，原來劉謙不是表演魔術，而是在秀演技，而且現場觀眾也配合做假。
這段穿幫畫面迅速在網路上瘋傳，網友大罵，「大家都知道魔術是假的，但最起碼要讓觀眾看不出破綻。這麼明顯的做弊，當觀眾是白癡嗎？」、「這種粗糙的手法，也敢說是魔術？真是丟台灣人的臉！」
(中國時報)
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