華為涉竊美國防專利 FBI設局蒐證
農曆春節期間，大陸通信巨頭華為面臨美國及其盟友的圍堵行動未曾稍歇。美國半導體公司Akhan懷疑華試圖竊取其含有專利技術的一種玻璃技術，與美國聯邦調查局合作。據美媒報導，為了調查，FBI設局尋找華為涉嫌犯罪的證據。
Akhan研發的「米拉吉鑽石玻璃」（Miraj Diamond Glass），可用於生產手機等電子產品的螢幕。Akhan於4日發表聲明說，華為從該公司訂了玻璃螢幕樣品，但未按照協議完璧歸還樣品，而是破壞了樣品，並做了未經授權的測試，還將樣本運到大陸。
據美媒報導，Akhan向FBI提供該公司與一位華為代表的往來電郵和簡訊，並在FBI的要求下與這名代表通了話。在通話中，華為代表表示希望繼續與Akhan磋商，並提議在今年1月的拉斯維加斯消費電子展（CES）期間面談。Akhan公司創辦人亞當·汗（Adam Khan）和營運長按FBI的要求，帶著祕密攝影機赴約，在一家漢堡店與華為代表及與她的美國同事會面，並將情況錄了下來。
美國之音（VOA）中文網報導說，華為代表則聲稱，對樣品為何會受損不知情，並否認違反美國的貿易條例。Akhan研發的玻璃中含有能應用於國防設備製造的鑽石，屬美出口管制材料。
此外在歐洲，丹麥警方上周搜查了華為位於哥本哈根的若干辦事處，後來以違反居留和工作許可為由，將2名華為在丹麥的雇員驅逐出境。上月，華為1名員工在波蘭被捕，並遭指控從事間諜活動。另據加拿大《環球郵報》4日報導，孟晚舟在加拿大首席律師裴克（Richard Peck）表示，律師團將以美方有政治動機及孟並未觸犯加國法律為由，為其引渡案進行辯護。
(中國時報)
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