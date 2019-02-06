2019年02月06日 00:17 中國時報 策畫／時藝多媒體 報導／張庭瑜 圖片提供／時藝多媒體

「探險活寶」主角群們真人比例公仔，粉絲們可與他們合影留念。

刺激的足球對決，衝破對手防守線，將球射門成功吧。

『羽球大連盟』站在軟綿綿的軟墊上，東倒西歪挑戰超趣味羽球九宮格。

和小班一起變身外星英雄，全力駕駛「瘋狂搖搖車」奔向終點，激發超強敏銳神經，成為宇宙最強搖搖賽車手。

暢銷商品《探險活寶》證件套運動版，僅限定在活動紀念品區販售。

「小女警跳高出任務」小鎮村危機亮紅燈！魔人啾啾超壞計畫瘋狂襲擊，快和飛天小女警一起從床上蹦起打擊壞蛋，在上床睡覺前保護小鎮村的和平！

療癒指數破錶的紀念品區周邊商品為本次活動的必逛重點之一。

在繽紛的「卡通頻道粉絲迷宮」中挑戰你的粉絲指數！小心答錯了，可就無法走出迷宮唷。

超萌的《熊熊遇見你》運動毛巾及線圈筆記本是「豬報驚喜爽爽抽」獎品之一。

憑票入場即獲得卡通專屬號碼布，通過挑戰後還可兌換「探險活寶」及「熊熊遇見你」充氣加油棒。

卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會

現賺200元

卡通頻道在台灣開台已20餘年，是陪伴許多人成長的好朋友，美式畫風、逗趣幽默的卡通總是令電視機前的觀眾哄堂大笑。在這個寒假，卡通頻道和時藝多媒體攜手推出「卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會」，讓大小朋友們與卡通頻道全明星一同熱血狂歡。

十項遊戲設施一票玩到底

十項大型遊戲設施裡融合卡通場景、趣味遊戲元素，民眾將以創意玩法來體驗各項運動競賽，有大小朋友皆能玩樂的「熊熊籃住你」投籃競賽、「探險活寶」障礙氣墊，還有不能錯過多人遊戲「泡泡足球隊隊碰」，邀請選手們穿上特製泡泡足球衣，來場難忘又刺激的足球對決。活潑有趣的內容讓粉絲們盡情玩樂、回憶滿載！

真人比例公仔現身科教館

全台家喻戶曉的「熊熊遇見你」、「探險活寶」，以及「飛天小女警」主角群們，以一比一等比例公仔於活動現場登場，活動裡不僅有超萌的公仔，還有大型充氣卡通明星座落在會場之中，大小朋友們可以沉浸在卡通的世界裡隨心所欲地拍照。

專屬周邊好禮超高CP值

主辦單位特別製作專屬卡通號碼布，共有「熊熊遇見你」、「探險活寶」和「飛天小女警」三款，只要是憑票入場的民眾皆可以隨機獲得一款，成功體驗五個遊戲設施還能換取超可愛卡通明星加油棒組！

「卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會」自即日起至3月17日在士林科教館7樓南側特展廳熱烈展出，內容精彩、活潑有趣的大型遊樂場將帶給大小粉絲們意想不到的驚喜，年節期間最適合與家人、朋友一起來盡情玩耍！

旗下卡通明星療癒登場

春節過年期間，家長們紛紛規劃帶家中孩子們出遊，「卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會」春節營運不打烊，成為連假期間走春首選，主辦單位時藝多媒體在農曆年節期間舉辦新春活動，要讓來到現場的民眾感受到過年熱鬧氣氛。

即日起至初三（2/7），每日前100名持票入場民眾即可參加「豬報驚喜爽爽抽」抽獎活動，主辦單位準備了多種獎項給幸運的早鳥兒，獎品包含卡通頻道限量周邊商品如《探險活寶》證件套、《飛天小女警》線圈筆記本、《熊熊遇見你》運動毛巾、冷桶椅、野餐帳篷、《BEN10》筆電包等，此外最大獎主辦單位特別與「和逸飯店」合作，提供價值超過萬元的「舒適客房平日雙人住宿券」（全省適用）要給當日的幸運觀眾，卡通迷們別錯過難得的機會，活動詳情請見官方粉絲團。

除了熱鬧的新春活動之外，紀念品區購物也是不可少的重點行程！「卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會」匯集卡通頻道旗下眾多角色商品，從療癒指數破表的《熊熊遇見你》、《飛天小女警》絨毛娃娃、抱枕，到實用小物如折疊自動雨傘、零錢包、造型帆布袋等。

為了呼應本次活動的「運動」主題，更推出一系列全新運動版周邊商品，限量獨家推出只在「卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會」紀念品區販售，品項最多、應有盡有的超人氣商品，粉絲們趕緊準備好領到的新年紅包，直衝現場一次買個夠！

(中國時報)