卡通頻道 超萌開趴
卡通頻道在台灣開台已20餘年，是陪伴許多人成長的好朋友，美式畫風、逗趣幽默的卡通總是令電視機前的觀眾哄堂大笑。在這個寒假，卡通頻道和時藝多媒體攜手推出「卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會」，讓大小朋友們與卡通頻道全明星一同熱血狂歡。
十項遊戲設施一票玩到底
十項大型遊戲設施裡融合卡通場景、趣味遊戲元素，民眾將以創意玩法來體驗各項運動競賽，有大小朋友皆能玩樂的「熊熊籃住你」投籃競賽、「探險活寶」障礙氣墊，還有不能錯過多人遊戲「泡泡足球隊隊碰」，邀請選手們穿上特製泡泡足球衣，來場難忘又刺激的足球對決。活潑有趣的內容讓粉絲們盡情玩樂、回憶滿載！
真人比例公仔現身科教館
全台家喻戶曉的「熊熊遇見你」、「探險活寶」，以及「飛天小女警」主角群們，以一比一等比例公仔於活動現場登場，活動裡不僅有超萌的公仔，還有大型充氣卡通明星座落在會場之中，大小朋友們可以沉浸在卡通的世界裡隨心所欲地拍照。
專屬周邊好禮超高CP值
主辦單位特別製作專屬卡通號碼布，共有「熊熊遇見你」、「探險活寶」和「飛天小女警」三款，只要是憑票入場的民眾皆可以隨機獲得一款，成功體驗五個遊戲設施還能換取超可愛卡通明星加油棒組！
「卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會」自即日起至3月17日在士林科教館7樓南側特展廳熱烈展出，內容精彩、活潑有趣的大型遊樂場將帶給大小粉絲們意想不到的驚喜，年節期間最適合與家人、朋友一起來盡情玩耍！
旗下卡通明星療癒登場
春節過年期間，家長們紛紛規劃帶家中孩子們出遊，「卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會」春節營運不打烊，成為連假期間走春首選，主辦單位時藝多媒體在農曆年節期間舉辦新春活動，要讓來到現場的民眾感受到過年熱鬧氣氛。
即日起至初三（2/7），每日前100名持票入場民眾即可參加「豬報驚喜爽爽抽」抽獎活動，主辦單位準備了多種獎項給幸運的早鳥兒，獎品包含卡通頻道限量周邊商品如《探險活寶》證件套、《飛天小女警》線圈筆記本、《熊熊遇見你》運動毛巾、冷桶椅、野餐帳篷、《BEN10》筆電包等，此外最大獎主辦單位特別與「和逸飯店」合作，提供價值超過萬元的「舒適客房平日雙人住宿券」（全省適用）要給當日的幸運觀眾，卡通迷們別錯過難得的機會，活動詳情請見官方粉絲團。
除了熱鬧的新春活動之外，紀念品區購物也是不可少的重點行程！「卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會」匯集卡通頻道旗下眾多角色商品，從療癒指數破表的《熊熊遇見你》、《飛天小女警》絨毛娃娃、抱枕，到實用小物如折疊自動雨傘、零錢包、造型帆布袋等。
為了呼應本次活動的「運動」主題，更推出一系列全新運動版周邊商品，限量獨家推出只在「卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會」紀念品區販售，品項最多、應有盡有的超人氣商品，粉絲們趕緊準備好領到的新年紅包，直衝現場一次買個夠！
(中國時報)
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