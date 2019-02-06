FUN很大特展 珍藏米奇世界

2019年02月06日 00:17 中國時報 策畫／時藝多媒體 報導／祝以安 圖片提供／時藝多媒體

米粉可和米奇一起搭飛機合影。

《幻想曲》的米奇，讓米粉可沉浸在多彩多姿的米奇世界。

米奇參與了我們平凡的日常生活，也走遍了台灣角落。

米奇行腳台灣百景，期待觀者在透過紙雕藝術進入想像世界或回憶童年的過程中，也能更接近自己的土地。

My Mickey,our Mickey. 作品選用滿天星來製作三個相連的球體，表現出米奇的經典立體剪影。

力光奇影，讓光引領你進入米奇的奇幻空間歐。

迪士尼檔案館館藏：故事草圖、人物設定稿、早期紀錄照片。

米奇FUN很大特展

現省350元

迪士尼奇幻世界從1928年推出迄今已滿90周年，台灣華特迪士尼特別策畫「米奇FUN很大特展」，除了讓米奇粉絲們回顧米奇90年來的點滴，沉浸在多彩多姿的米奇世界，當中包括多個經典米奇雕像、多套精選動畫，還有大小米奇遍布展區，讓米奇粉絲進入這擁有無限可能的米奇世界。

本次展出的作品包括複製藝術作品、肖像、原創連載漫畫、原創台灣漫畫書、歷年來原創的米奇產品、《幻想曲》（Fantasia）原創設計圖稿等等，在在展示米奇「歷久米新，摯真經典」的姿態。「米奇是具代表性的樂天角色，備受全球各地眾人愛戴。」華特迪士尼公司台灣暨香港區總經理盧凱恩先生稱「我們熱切期待在慶祝米奇90周年之際，向台灣的米奇粉絲們展現其原創藝術品」。

主辦單位精選這批珍貴館藏，是在米奇誕生自《威利號汽船》（Steamboat Willie）第一次登上大銀幕的90年以來各個不同階段創作生產的。「我們深信這是一次難得的機會，讓米奇的粉絲透過這些藝術品細看及體驗他的經典章節及對潮流文化的影響。」

特別的是，主辦單位邀請了4名不同領域的藝術家分別創作以米奇為主題的作品，像是成若涵老師所創作的大型紙雕裝置、出自林靖祐老師之手的光影藝術裝置、游文富老師打造了夢幻的羽藝空間及吳怡蕙老師的細緻花藝。「我們希望通過創作融入藝術作品中，向經典原創的米奇致敬」。華特迪士尼公司台灣暨香港區總經理盧凱恩先生表示，米奇不僅是個普通的卡通人物，更是一個重要的文化、生活指標，希望能夠通過此次聯名創作，啟發及推動台灣年輕人的靈感泉源及創意、創新力量。

此外，展覽期間栩栩如生的3D立體及2D米奇將會遍佈展區，當中包括一隻3.5米高「放」很大、超引人注目的巨型經典米奇，讓米奇粉絲可以直接零距離接觸。在展覽結束後，別忘了到期間限定商店逛逛，現場展售大量米奇90周年限定商品，讓粉絲們盡情購物，將心愛禮品帶回家珍藏留念。

翻玩新面貌 粉絲零距離

在台北松山文創園區一號倉庫展出的「米奇FUN很大特展」開展至今一個月，深受台灣大小朋友喜愛，觀展人次屢創新高。主辦單位為了感謝民眾支持，在農曆大年初一參觀人潮突破5萬人的同時，贈送第5萬位入場民眾一份新年賀禮─米奇90周年玩偶。

主辦單位表示，適逢農曆新年連假，加上米奇粉絲不分男女老幼，因此許多人會將「米奇FUN很大特展」做為連假親子出遊的首選。而「米奇FUN很大特展」僅在台北展出一場，展覽規畫6大展區，包含「米奇FUN影趣」、「米奇FUN奇想」、「米奇FUN珍藏」、「米奇FUN創藝」、「米奇FUN遊趣」及「米奇FUN玩拍」。

展區內除了放置3.5公尺高，「放」很大、超引人注目的巨型經典米奇，讓米奇粉絲可以直接零距離接觸，同框米奇美照拍不停外，還有栩栩如生的3D立體及2D米奇遍布展區，更匯集由美國華特迪士尼檔案館引進的百餘件珍貴館藏，以及1930～1970年代米奇最具代表性的周邊商品，包括台灣原版連載漫畫、布玩偶、公仔…等，幾乎是全球公開首秀，而藝術家合作打造的專屬聯名創作，也翻玩不同面貌的米奇，全家大小朋友一起看展，重溫童年時光。

「米奇FUN很大特展」於台北松山文創園區展到4月7日，僅有台北一場，歡迎各位大小朋友把握時間，一起進入這擁有無限可能的米奇世界。

(中國時報)