沈建宏披著狼皮搶機會

2019年02月06日 04:09 中國時報 洪秀瑛 報導

沈建宏去年在大陸拍了古裝劇。（取材自微博）

今年是己亥豬年，沈建宏每年開春都會找命理師李鴻毅占卜運勢，他帶著師弟張又瑋、陳紫晧請命理師指點迷津。李鴻毅說，2019年是沈建宏的正財之年，該接到的工作會接到，該收到的錢會收到，是人脈和曝光度的大豐收年。沈建宏向來是乖乖牌，李鴻毅以牧羊犬形容他個性，今年重心若仍在大陸，沈建宏應學著讓自己成為披著狼皮的牧羊犬，遇到機會就該爭取。

沈建宏去年落腳北京當「北漂族」，工作機會大增，李鴻毅指出，今年對沈建宏有兩個重要關鍵點，其一是過去累積的人脈，豬年都會得到回報，其二是財運相當穩定。在異鄉當「北漂族」要注意哪些？李鴻毅建議沈建宏帶著「主動付出的積極心」，豬年的他人緣大爆發，不管陌生人或想認識的人，有機會一定要主動釋善意，即使不起眼的人也會起很大作用。

帶白水晶增氣場

李鴻毅一路看沈建宏長大，直白道出他的個性缺乏狼性，「所謂狼性不是要他做狡猾的事，而是有機會就不要讓，因為一客氣，很多工作機會就是別人的了。」提點他隨身攜帶淨化過的白水晶增強氣場。沈建宏有感而發說，去年搬到北京，也在橫店待4個多月，交了很多朋友、累積人脈，「聽老師這麼說，剛好和我去年做的事相輔相成，我相信會有好的機會出現。」

戀愛「可有可無」

沈建宏去年初與女友安于晴結束2年多感情，他坦言仍偶有聯絡，「現在保持朋友關係，彼此加油。」沈建宏2019的感情運如何？李鴻毅說：「感情不斷，但交往對象若無法支持他的工作，寧可不要。」他建議沈建宏訂5年目標，先有目標再取決交往對象。25歲的沈建宏經過這些年的蛻變，成熟許多，「人一定需要感情，叫我當賺錢機器也不可能，我以前容易談戀愛就忘記正事，現在不會了，覺得戀愛可有可無。」

(中國時報)