命理師看張又瑋：小不忍則亂大謀

2019年02月06日 04:09 中國時報 洪秀瑛 報導

命理師李鴻毅（左起）幫沈建宏、張又瑋、陳紫晧分析2019年的工作運及感情運。（盧禕祺攝）

25歲的張又瑋去年加入達騰，成為何潤東、沈建宏師弟，剛進公司沒多久已幸運拍完一部古裝劇，他很關心「北漂」之後的發展性。命理師李鴻毅提點他若要發展演藝事業，與身邊人的配合度很重要，「首先要把自己的想法隱藏起來，他外型陽剛，個性上其實容易想太多、舉棋不定。」一番話讓張又瑋在旁聽了點頭如搗蒜，「我連買個衣服挑顏色都會選很久。」

張又瑋去年在大陸看到許多大陸演員努力的態度，受到激勵，每天開始訓練自己的口音和演技，幸運接下第一部電視劇《鬥戰勝佛3》。他飾演二郎神，劇中首次吊鋼絲，最高被吊4層樓，拍到兩邊胳膊瘀青、雙腿內側也因摩擦而紅腫，他說習慣拍攝後不但不恐懼，反而覺得很享受，心態已改變不少。

李鴻毅提點張又瑋今年當個線控木偶，「有時聽從安排做事，反而學習最多，過程中一定會不被尊重，這些都必須忍受，小不忍則亂大謀，今年的事業要先打基礎，從人和做起。」李鴻毅建議他要有謙虛學習心、要有溫柔眼神，對於指責或謾罵，必須接受它、並隱藏自己的情緒，演藝這條路要「慢慢走」，指點他戴黑曜石手鍊提升能量。

李鴻毅分析張又瑋性格，提醒他謹慎交友，至於感情則是張又瑋的致命傷，李鴻毅說：「他現階段奮鬥過程會讓女孩子覺得很沒安全感。」張又瑋坦言結束上一段戀情後，現在心思放工作上，李鴻毅建議他今年最好禁談戀愛，對公司聽話、照做，給自己當苦行僧的1年。

(中國時報)