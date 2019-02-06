陳紫晧北漂當心犯小人

2019年02月06日 04:09 中國時報 洪秀瑛 報導

24歲、180公分的陳紫晧是模特兒出身，入行3年多，去年底剛加入達騰，今年也將前往大陸發展。3個人中，陳紫晧年紀最小，個性最沉穩、心思最細膩，命理師李鴻毅以八字分析流年，3個人去北京發展，吃最多虧的會是陳紫晧，「他做事節奏、方式跟不上別人，有時候『做』比『想』還重要，機會到了不把握，當想通了，機會就過了，他要有心理準備會有很長的磨合期。」

他外型秀氣，過去曾當過調酒師，李鴻毅指出，他年紀雖小，卻是適合當軍師型的人，在演藝圈闖蕩，建議他必須隱藏真正個性，更多時候與人相處必須「戴面具」，他今年容易犯小人，應學會主動釋出善意、說好話，先得人和。他分享未來目標，希望以演員身分站上好萊塢，李鴻毅認為靠一個人力量，難度很高，需有非常好的貴人幫助。

李鴻毅提醒他要有「忍耐心」，與人互動要有「柔和的眼神」，指的是希望他要壓抑的意思，「公司今年有任何規畫，他跟著走就對了。」若有穩定感情對他也有幫助，李鴻毅鼓勵他談感情，「他現在要結婚都不用反對，對他來說反而是好事。」讓一旁的沈建宏無奈喊：「好羨慕，我出道以來一直都被限制談戀愛。」

(中國時報)