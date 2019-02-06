許維恩新年願望畫中有話

2019年02月06日 04:09 中國時報 李承陽 報導

大姊許路兒（右起）、許維恩、爸爸查理、二姊許菲菲、弟弟湯姆一起吃飯。（取材自臉書）

許維恩畫新年新希望，對自己的作品頗滿意。（粘耿豪攝）

許維恩去年沉寂一整年，除了和KID的情事被傳到鋪天蓋地，個人電影作品不是發行卡關，就是被剪掉太多，工作不太順遂。農曆年到來，她親手繪製自己的心願，把新年新希望全部藏在畫當中！

許維恩全家人在繪畫上都很有天分，她的叔叔在中國文化大學任教，教美術課；父親從商，但很會畫油畫，不論在公司樓下或家裡都有專屬畫室；大姊是念復興美工畢業，跟二姊一起在國外攻讀美術相關科系，而她自己雖不是念本科，但在求學階段，總是擔任教室布置比賽的召集人，還是有遺傳到一雙巧手。

許維恩的第1個新年願望是身體健康，她自曝約半年前發現自己雙手抖得很嚴重，有時連拿筆都不太穩，加上體重一直掉，就跑去醫院檢查，醫師問她是不是會頻繁的跑廁所、有心悸等問題，沒想到醫師形容的每一種症狀她都有，經診斷確定是罹患了甲狀腺亢進。

閱讀釋放壓力

「這是一個沒有辦法痊癒的病，只能維持共處。」許維恩解釋病發的原因來自於壓力，對她而言，最大的壓力不是各種緋聞，而是演藝工作一直沒上軌道，她說：「躺在家裡會胡思亂想，忙起來反而比較紓壓。」目前僅靠閱讀心靈雞湯的書籍來釋放壓力。

畫中左下角，有一個女生抱著一個小孩，許維恩說：「那是我，整幅畫裡有3個小孩子，希望能生3個。」自嘲還沒有對象就想生小孩，她不排斥閃婚，比較擔心身體狀況能不能順利生3個；另外畫裡還有2隻狗，喜愛寵物的她噘嘴坦承，現在有一隻15歲的愛貓和6歲的愛犬仍在KID家，「有時候想去看牠們又不敢去，怕去了又被拍到。」

許維恩還手繪一顆金錢樹，希望能在今年財源廣進，還是租屋族的她，想買一棟獨棟別墅跟私人泳池，住處最好能依山傍水，也幻想有架私人飛機，其中有一座摩天輪，她解釋並非「愛情摩天輪」，而是代表一家人能團團圓圓。

許維恩父母離異多年，她跟雙親都維持良好關係，「爸爸今年74歲，我都叫他查理，節日都會陪他吃飯，喜歡幫他添購服飾，他喜歡畫畫，我就送畫家帽，有時送領帶或吊帶。」她的母親今年60歲，仍少女心十足，為了逗樂媽媽，她總會開玩笑說要幫忙介紹男朋友，有時間兩人也會出國走走，她說即使父母離婚了，關係不至於太僵，還是會互相關心。

(中國時報)