剩餘年菜變身3創意料理

2019年02月06日 04:10 中國時報 徐力剛 報導

戴于益主廚將菜尾再利用，發揮創意賦予剩餘年菜新生命。（粘耿豪攝）

電鍋料理「豬肋排煲仔飯」將剩餘臘味、豬肋排再利用，在家也能輕鬆DIY。（粘耿豪攝）

「雜菜湯」以剩餘佛跳牆為基底，加入長年菜、排骨燉煮入味。（粘耿豪攝）

年菜常有吃不完情形，此次由凱達大飯店行政主廚戴于益領軍，將剩餘年菜大變身，打造3道創意料理，從炒菜、主食到湯菜，輕鬆料理就能上桌，美味不折扣。

年菜怎麼處理，向來是媽媽們年後的全民運動。年節拜拜必備全雞，有「起家」寓意，創意料理「爆炒蒜苗雞肉」以剩餘雞肉與時令蒜苗為食材，年菜中口感乾柴的雞胸肉容易剩下，作為炒菜最合適，先將蒜苗以大火爆炒10秒出現焦香味，再放入雞肉拌炒入味，凱達大飯店行政主廚戴于益分享美味小訣竅，起鍋前沿鍋邊加入醬油，高溫鐵鍋接觸醬油，產生化學梅納反應，可增加醬香風味。

佛跳牆基底製雜菜湯

主食部分端出廣式「豬肋排煲仔飯」，臘味為年菜常見菜品，取其「家肥屋潤」之意，主廚以家家戶戶必備電鍋為發想，設計電鍋料理。製作煲仔飯分2步驟，首先Q彈米飯以一杯水配一杯米比例調配，蒸製時外鍋加入1/3杯水，待電鍋跳起後，鋪上滿滿肝腸、臘腸及豬肋排回鍋蒸製5分鐘即可上桌，甫出爐的白飯冒著裊裊熱氣，臘味豐富油脂與米飯相融，美好滋味讓人欲罷不能。

冷冷冬季，以溫暖湯菜「雜菜湯」收尾，早期社會常見辦桌或年菜料理，為體現節儉個性，最後會將剩菜化身雜菜湯，象徵「知福惜緣」。雜菜湯以剩餘的佛跳牆為基底，加入長年菜、排骨等以小火燉煮，凝聚食材精華孕育而生，針對大食量饕客，可加入米飯或白麵增加飽足感。

菜尾料理最多加熱2次

擁有35年豐富廚藝經驗的主廚戴于益，從基層學徒做起，多年來為中餐深厚底蘊著迷，搭配新潮料理手法，賦予剩餘年菜新生命。他提及，菜尾料理建議最多加熱2次，多次加熱容易產生普林（purine）且無法保證食材風味，可依照用餐人數適量取用，讓餐食維持在最好滋味。

戴于益分享，創意中餐講究廚師多年經驗積累與傳承，俗話說，「好師傅，一把鹽」指的就是這個，加上持續吸收新知識，才能做出富有生命力的料理。

(中國時報)