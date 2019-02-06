奇巧萌禮盒 行春伴手超討喜
初二回娘家，量販超市奇巧款式春節伴手禮超討喜、買氣也高。全聯今年因應送禮需求，造型可愛的伴手禮盒較去多5款；遠東SOGO忠孝館超市奇巧款春節伴手禮多元，預計春節買氣可較平日增1成；新光三越觀察「不二家」提籃禮盒每年限量發售皆完售，有固定顧客收藏，卡通圖案餅乾搭配可重複使用的超萌鐵盒，銷售亦佳。
卡通人物、萌趣貼圖人氣旺
愛買今年推出超過500項年節禮盒，單日銷量突破萬盒，超過50款可愛造型禮盒春節買氣多3成，卡通人物與萌趣貼圖人氣不相上下；最熱賣的是歡慶90周年的「新貴派米奇好事花生賀年禮盒」，最高單日賣800盒，其次是「元本山卡通總動員味付海苔禮盒」集結飛天小女警、探險活寶等，單日合賣500盒。
量販獨家、全台限量的「卡娜赫拉的小動物綜合餅乾禮盒」，挾著貼圖超過2億次下載的氣勢，在愛買單周銷破千盒；去年最受歡迎的原創貼圖白爛貓，結合在地紙箱造型推出「白爛貓台灣味瓦煎燒禮盒」，單周可賣800盒。動物圖案則以圓滾滾的熊最受歡迎，像是春節限定的「北海道白色蛋糕餅乾禮盒」、量販獨家的「香港榮華奇趣雜錦曲奇」平均日銷逾百盒。
特別主題與造型品項倍增
家樂福看好今年過年有9天連假，民眾在家時間長，不少人偏好贈送特別主題及造型可愛的春節伴手禮，今年品項較去年倍增，其中卡通、可愛萌及卡娃伊的主題包裝特別受歡迎。其中冰雪奇緣奶油餅乾禮盒、米奇經典賀歲款的77經典巧克力禮盒、白爛貓台灣味瓦燒禮盒及迪化街超人氣伴手禮的火星猴子等都熱銷，預估整體銷售可增逾2成。
根據JASONS過往銷量統計，除了傳統的養生食材、酒類禮盒外，台灣茶和點心類禮盒是最容易入手的禮盒首選，看準此趨勢，推出可愛又吸睛的年節禮盒，吸引到更多年輕族群注意，預估也可吸引2倍以上的來客數。頂好統計，近2年因應年輕化、小家庭趨勢，除了傳統的水果、補品及酒類禮盒外，小分量的點心類禮盒廣受歡迎，可愛吸睛卡通包裝的禮盒更是討喜，預估奇巧款春節伴手禮業績可成長2成。
(中國時報)
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