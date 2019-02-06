超商特色店 走春歇腳兼打卡

2019年02月06日 00:17 中國時報 吳奕萱 報導

萊爾富攜手工研院，交通大學智慧科技店新揭幕。（萊爾富提供）

萊爾富桃園高原店，是第一間童話風格的特色超商。（萊爾富提供）

OK台中國圖門市，配有獨家閱覽室。（OK提供）

OK嘉義站前門市，採用類霍格華茲風的磚石牆面設計，濃濃的書卷味又帶點個性。（OK提供）

OK高雄駁二藝術門市，也採近年很受歡迎的工業風設計，以紅黑配色為主。（OK提供）

7-11桃園映竹門市，頂樓還有OPEN!小將駐守。（7-11提供）

7-11花蓮吉濱門市，提供民眾拍照、打卡專區。（7-11提供）

7-11宜蘭蘇澳蜡藝館門市，是全台唯一蠟筆造型的門市。（7-11提供）

全家石碇國道店，採用柔和的翠綠色系，搭配黃、藍與白色的燈籠懸掛在空中，讓人彷彿置身綠野。（全家提供）

全家九份觀景店，充滿復古風味。（全家提供）

全家台中一中漾店為兩層樓的店舖，採工業風設計，將金屬、水管等配件融入2樓休憩區。（全家提供）

適逢過年9天連假，除了各地景點，百貨公司及Outlet也成為民眾年假出遊的選擇，本報匯集全台各地超商特色店，走累了不妨到這些免費的「祕密基地」歇息坐坐，更有許多適合親子共樂的主題門市，方便全家人拍照打卡。

萊爾富

科技店體驗智慧服務

萊爾富以「觀光景點、機場與校園」3大商圈做為特色門市首選，集結當地人文與風景等特色為設計理念。

金門航空站門市以金門特殊閩南式建築為元素，燕尾脊、風獅爺、莒光樓等知名特色也都融入其中。

另外，隨著Amazon GO興起的無人商店趨勢，萊爾富也獲得經濟部計畫的支持，攜手工研院於交通大學推出全方位「科技概念店」，具有「互動科技體驗、大數據統計，與門市工作減量」3大特色，主打「盤點自走車、才積辨識、人臉辨識、熱區偵測、人流偵測、互動看板與電子標籤」共7項科技應用技術，讓民眾體驗最新的科技智慧服務。

OK超商

城市特色文青風

OK超商今年根據約5年店齡的門市，進行店頭翻新，集中於具有城市特色的休憩點進行規劃，例如淡水八里門市，以左岸咖啡館的方式營造氣氛，民眾可以邊喝咖啡、邊跳望淡水河畔。位於台中的OK國圖門市，書香氣息濃厚，獨家配有閱覽空間，室內採用明亮穿透感的設計工法，營造閱讀空間的寬闊視野。

OK嘉義火車站前門市，則採用類霍格華茲風的磚石牆面設計，濃濃的書卷味又帶點個性；高雄駁二門市採近年很受歡迎的工業風，以紅黑色調配上懷舊磚牆為外觀，內部則以水泥牆面裝潢，打造出最潮藝術風格。而高雄除了駁二特色店外，高雄美術館門市也採個性化耐看風，黑紅的設計保留OK超商品牌的紅色，將底色改由黑色配製，高雅而大方。

7-11

城堡造型、海洋特色吸睛

7-11今年鎖定Outlet周遭的門市做為特色聚集點，例如桃園擁有台灣最大的露天美式購物中心，因此特別推薦附近的「映竹門市」，此間門市在去年11月底開幕，因具有高達兩層樓高的城堡造型，吸引許多民眾前往打卡；另外去年底台中港也開出全新Outlet，7-11的「港務門市」也在今年1月熱騰騰進駐，精心結合在地海洋特色。

而針對南台灣的民眾，也推薦高雄夢時代附近的「亞新灣門市」，門市2樓的座位區挑高7米，加上長廊、城市壁畫等設計，別有風情；去年11月開幕的「鵝鑾鼻門市」，是目前全台最南端的門市，座位區更以鵝鑾鼻燈塔為主題打造，亦相當吸睛。

此外，像是宜蘭的「蜡藝館門市」、台東的「金倫門市」、花蓮的「新廉瀚門市」，還有位於澎湖馬公市的「北岸門市」，也是走春期間推薦的新開幕特色門市。

全家

濃厚工業、綠野、懷舊風情

全家特別推薦「工業風、綠野風、懷舊風」的特色店舖，適合文青小旅行、單車自助旅行造訪打卡。例如位在台中一中旁的「台中一中漾店」，兩層樓的店舖，採用工業風的設計，將鐵件金屬、水管等配件融入2樓的休憩區中，同時使用間接光源的設計，及木質桌椅擺設，讓民眾可以放鬆心情喝杯咖啡。

而位於國道五號石碇交流道下的石碇服務區，全家「石碇國道店」的天花板採取柔和的翠綠色系，間或搭配黃色、藍色與白色的燈籠懸掛在空中，陽光自然灑落在中庭，彷彿置身於綠野中；「九份觀景店」不僅有木質招牌，也充滿濃濃懷舊風情，休憩區仿造古早茶館設計，還能眺望九份山景。

(中國時報)