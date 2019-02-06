文化台獨的終曲必然是哀歌

2019年02月06日 04:09 中國時報 主筆室

今年開始，高中歷史課綱即將改變編年史方式，不再以台灣史、中國史及世界史呈現，而採區域式、主題式的方式編寫。在民進黨政府看來，這是為下一代重新建構歷史及史觀的機會，是文化台獨的成功。

任何史觀都必須要有主體論述。台灣內部有原住民以及閩南、客家及民國38年來台灣的外省人，如果認同漢人是主體，那麼文化台獨者將無法從血緣上建構台獨的民族主體性。台灣的歷史包括荷蘭、西班牙的占領，明鄭與清朝的治理，日本的殖民統治，以及民國政府在台灣的治理。為了要建立台灣的主體性，文化台獨者把台灣歷史歸納為外來殖民統治時期，一直到台灣第一次全民選舉總統後，才算是建立了本土政權。台灣人民「具有原住民的血緣」以及「被外來政權殖民統治」就成為台獨者在「血緣」與「政治」上的兩個論述依據。

為了建構「血緣」上的「去中國化」，台獨者發展出台灣是「南島語族」的說法，他們先是創造「只有唐山公，沒有唐山媽」的謊言，然後再用粗糙與錯誤的資料，主張台灣近八成五以上的人都有平埔族的「南島語族」血統。這種「台灣國族血統論」禁不起遺傳學的科學檢驗，但是卻被民進黨拿來做為文化台獨的依據。蔡英文在2017年走訪南太平洋時，即定名為「尋親之旅」。在蔡英文的眼中，太平洋島國的原住民才與台灣是一家親。如果台灣是原住民國家，轉型正義是否應該優先實現原住民正義，把土地還給原住民、權力分配上讓原住民主導。

但絕大多數文化台獨論者的祖先來自大陸，他們卻要想盡辦法與自己的祖先、文化、歷史畫清界限；他們寫的是中文，可能半句南島語系的語言都不會說；他們的生活習慣、婚喪喜慶，可能沒有一件與中華文化無關，但就是不願意稱自己是中國人。

文化台獨論者大概不知道，清廷為避免當時的漢人透過通婚騙取平埔族人的財產，是禁止漢原通婚的。清朝期間台灣的人口已達200多萬人，這麼多的漢人，不是當時男女在內僅僅4萬人的平埔族就可以繁衍出來的。如今為了要證明自己是南島語族原住民的後裔，就隨便找個人「半路喊老母」，這樣對嗎？台灣漢人比例98％，是全世界最多的地區，遠遠超過大陸的92％，但是在文化台獨者的政治操弄下，「台灣人不是中國人」卻成為多數台灣人的身分認同。

在政治的認同上，民進黨政府把1996年以前在台灣的政權都稱之為「外來政權」。外來政權有好有壞，民進黨認為日本殖民是所有外來政權中對台灣貢獻最大的，而清朝是消極治理，國民黨政府則是所有外來政權中最壞的，不僅有228事件，還有白色恐怖，民國政府在台灣統治期間都是「非正義」的，因此，需要「轉型正義」。

民進黨不願意回答的是：在日本殖民期間，台灣人享有主體性嗎？有可能當總統嗎？日本在台灣強取了大量森林農業資源，在台灣賣鴉片，殺害了40萬的台灣人，把男人送去南洋戰場，把女人送去當慰安婦，文化台獨者卻裝作不知道。這一群得了「斯德哥爾摩症候群」的人，為了要反對國民黨，不僅對那些在228時期擔任中共地下工作人員而遭殺害的人發給600萬「賠償金」，還視他們為228事件的「受難者」；更認為當時國民政府在白色恐怖期間，處決已經被中共公開追贈為「英雄」的近千名地下人員，是「不正義」的行為。如果民進黨真的是如此「正義」，為什麼現在還要到處抓「共諜」，又何必為難或起訴統促黨或新黨那些「傾中」的人呢？這不矛盾嗎？

這一群人為了「去中」，不惜出賣自己的祖先、切割自己的歷史、否定自己的血緣、踐踏自己的文化、極盡可能的媚日。但最諷刺的是，這一群人現在的姓名、使用的文字、說的語言、兒女的命名、生活的節慶，以至於最後的告別式，都是非常中國的。我們不禁要問：認同「台灣人就是中國人」有這麼難嗎？

在國家權力操弄下，去中國、解構中華文化可能不難，但新認同的建構並不容易，一旦認同與文化中空化，國家社會將分崩離析。文化台獨者的終曲必然是哀歌，不能讓他們拖累台灣。

(中國時報)