2019年02月06日 04:09 中國時報 黃清龍

大陸國家主席習近平日前提出「習五條」，倡議兩岸各政黨、各界別人士進行「民主協商」，探索「一國兩制」台灣方案，據傳陸方正考慮每個季度舉行1次兩岸民主協商會議，逐次擴大邀請兩岸各界別的代表性人士參與。不難想見，農曆春節過後，受邀前往對岸協商的台灣各界人士將絡繹於途。

乍聽「民主協商」一詞，許多人第一個想到的是1940年代的往事。當時中共邀請各民主黨派前往北京，透過協商逐步瓦解國民黨的外圍勢力，進而快速動搖國民黨內部的團結。前事不忘，後事之師，「歷史教訓」不能說沒有意義，但今昔相較，主客觀環境已有很大變化，故步自封也非識者所當為，何況北京的促談列車已經啟動，台灣想擋也停不住，重點是能否正確認識「習五條」，以及對岸將採行的對台步驟，並從中找出台灣的因應之道。

根據大陸涉台方面釋出的訊息，「習五條」的核心目標之一是調整兩岸政治談判的「邏輯架構」，其中居上位的，是將台灣前途與中華民族偉大復興聯繫起來，其次則是明確兩岸接觸的底線，是以「九二共識」為基礎，以「一個中國」為原則，透過「民主協商」探尋「一國兩制」台灣架構，最終達成兩岸統一的制度性安排。因此，在協商過程中，台灣人是有話語權的，關鍵在於如何準確表達台灣人的想法，以及最終能否得到明確保障。

台灣是個民主多元社會，統一與獨立各有支持者，最多的則是維持現狀派。但對於兩岸終局安排，台灣不論藍綠，大抵還有兩條共識底線存在，其一是中華民國國家主權的維繫，其二是台灣民主體制的延續。關於前者，雖然陸方稱「只要是支持統一，包括中華民國在內的一切問題，都可以談」，但由於對岸一貫否定中華民國的存在，兩岸協商時能否突破，既要看對岸的誠意，更重要的是台方代表能否堅持。

當然為了避免落入「兩個中國」的窠臼，陸方必然堅持不可能是中華民國與中華人民共和國並存，也不可能是中華民國統一中華人民共和國。因此台方代表應當主動提出基本主張，不管是「一中三憲」、「大屋頂理論」，還是「中華邦聯」，都可以成為兩制下的台灣方案，但就是不能接受由中華人民共和國統一中華民國，更不用說是香港模式了。

關於後者，陸方提出「保障存量、擴大增量」構想，存量就是「習五條」中諸如保障台胞財產、台灣制度不變等；增量則是台灣可以透過研討與談判要求的。乍看誠意十足，但考量到陸方刻意避開政府對政府的溝通管道，如何避免民間代表被個別分化，反而讓台灣社會不放心不安心，台方代表應當要求，兩岸協商達成的非官方共識（統一方案），最終必須交由台灣全民公投同意才行。

習近平講話中，「和平統一」是一條極鮮明的主線，過去他也多次強調要實現兩岸同胞「心靈契合」下的統一。因此，台灣人毋須聞統一而色變，重要的是在與對岸協商時，必須堅守台灣的這兩條底線，即中華民國主權的維繫以及台灣民主體制的延續。有了這兩條底線為基礎，兩岸的和平統一才有可能，台灣前途與中華民族的偉大復興也才能聯繫起來。

(中國時報)